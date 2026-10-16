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Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3)

Отзывы(0)
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Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 1
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 2
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 3
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 4
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 5
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 6
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 7
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 8
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 9
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 10
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 11
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 12
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 13
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 14
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 15
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 1
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 2
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 3
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 4
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 5
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 6
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 7
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 8
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 9
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 10
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 11
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 12
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 13
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 14
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 15
  • Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 000 руб. 
Начислим 416 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639352
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3)
26 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х14
Вес, кг.
1

Описание товара Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3)

Набор из двух аккумуляторов 18 Вольт 5А/ч и двухпостового зарядного устройства. Готовое решение для работы с аккумуляторным инструментом Makita линейки LXT. Комплектация: Аккумулятор LXT 18В 5А/ч - 2 шт., зарядное устройство стандартное двухпостовое - 1 шт.



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Отзывы о товаре Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из двух аккумуляторов 18 Вольт 5А/ч и двухпостового зарядного устройства. Готовое решение для работы с аккумуляторным инструментом Makita линейки LXT. Комплектация: Аккумулятор LXT 18В 5А/ч - 2 шт., зарядное устройство стандартное двухпостовое - 1 шт.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - по цене 26000 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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