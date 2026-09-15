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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2.0 А·ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2.0 А·ч

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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2.0 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2.0 А·ч - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
12
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2.0 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2.0 А·ч - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637977
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2.0 А·ч
1 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
12
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х6
Вес, г.
190

Описание товара Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2.0 А·ч

Аккумулятор Зубр ST7-12-2 T7 12V MAX PRO с напряжением 12 В предназначен для обеспечения автономной работы дрелей-шуруповертов и углошлифовальных машин производителя Зубр. Источник питания с литий-ионной технологией отличается отсутствием эффекта памяти и потери мощности в процессе работы, что гарантирует стабильную подачу энергии на инструмент. Аккумулятор выполнен в корпусе из ударопрочного пластика и обладает компактными габаритами. Крепление-обойма гарантирует удобство фиксации и извлечения Зубр ST7-12-2 T7 12V MAX PRO.



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Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2.0 А·ч




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
12
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор Зубр ST7-12-2 T7 12V MAX PRO с напряжением 12 В предназначен для обеспечения автономной работы дрелей-шуруповертов и углошлифовальных машин производителя Зубр. Источник питания с литий-ионной технологией отличается отсутствием эффекта памяти и потери мощности в процессе работы, что гарантирует стабильную подачу энергии на инструмент. Аккумулятор выполнен в корпусе из ударопрочного пластика и обладает компактными габаритами. Крепление-обойма гарантирует удобство фиксации и извлечения Зубр ST7-12-2 T7 12V MAX PRO.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2.0 А·ч - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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