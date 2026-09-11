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Таймер для полива электронный DEKO DKIT04 с шаровым механизмом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Таймер для полива электронный DEKO DKIT04 с шаровым механизмом

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Таймер для полива электронный DEKO DKIT04 с шаровым механизмом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
1 440 руб.  1 658 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568954
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Характеристики

Бренд
DEKO
Размеры в упаковке, см
13х12х10
Вес, г.
340

Описание товара Таймер для полива электронный DEKO DKIT04 с шаровым механизмом

Таймер для полива электронный DEKO DKIT04 с шаровым механизмом

Отзывы о товаре Таймер для полива электронный DEKO DKIT04 с шаровым механизмом




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Характеристики
Бренд
DEKO
Описание
Таймер для полива электронный DEKO DKIT04 с шаровым механизмом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Таймер для полива электронный DEKO DKIT04 с шаровым механизмом - купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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