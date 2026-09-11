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Таймер для полива электронный DEKO DKIT01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Таймер для полива электронный DEKO DKIT01

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Таймер для полива электронный DEKO DKIT01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Таймер для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
1 870 руб.  2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568953
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Таймер для полива
Размеры в упаковке, см
13х9х9
Вес, г.
312

Описание товара Таймер для полива электронный DEKO DKIT01

Электронный таймер для полива DEKO DKIT01 065-0947 обеспечивает удобство в уходе за садом . Предназначен для автоматического полива в системах орошения., Настройка полива осуществляется с помощью двух регуляторов: регулятор интервала полива и регулятор длительности полива.

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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Таймер для полива
Описание
Электронный таймер для полива DEKO DKIT01 065-0947 обеспечивает удобство в уходе за садом . Предназначен для автоматического полива в системах орошения., Настройка полива осуществляется с помощью двух регуляторов: регулятор интервала полива и регулятор длительности полива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Таймер для полива электронный DEKO DKIT01 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1870 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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