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ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1)

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ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) - фото 1
ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) - фото 2
ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) - фото 3
ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) - фото 4
ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) - фото 5
ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
четырехтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Температурный диапазон применения - от -25°С до +30°С
SAE (вязкость)
10W-30
  • ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) - фото 1
  • ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) - фото 2
  • ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) - фото 3
  • ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) - фото 4
  • ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) - фото 5
  • ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658417
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
четырехтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Температурный диапазон применения - от -25°С до +30°С
SAE (вязкость)
10W-30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х6
Вес, г.
920

Описание товара ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1)

Полусинтетическое масло ЗУБР Extra 4Т-10W30 1 л, для 4-тактных двигателей 70610-1 Всесезонное моторное масло SAE 10W-30 изготовлено на основе полусинтетических базовых масел и многофункционального пакета присадок, что обеспечивает улучшенные противозадирные свойства и гарантирует защиту двигателя от износа при любых условиях работы.

Отзывы о товаре ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
четырехтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Температурный диапазон применения - от -25°С до +30°С
SAE (вязкость)
10W-30
Страна производитель
Китай
Описание
Полусинтетическое масло ЗУБР Extra 4Т-10W30 1 л, для 4-тактных двигателей 70610-1 Всесезонное моторное масло SAE 10W-30 изготовлено на основе полусинтетических базовых масел и многофункционального пакета присадок, что обеспечивает улучшенные противозадирные свойства и гарантирует защиту двигателя от износа при любых условиях работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) – стоимость товара 510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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