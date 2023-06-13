Масло моторное полусинтетическое для четырёхтактных двигателей 10W-40 Huter, 1л.
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Масло моторное полусинтетическое для четырёхтактных двигателей 10W-40 Huter, 1л.
Всесезонное полусинтетическое маловязкое моторное масло, предназначенное для двигателей техники, работающей в тяжёлых условиях. Рекомендуется для четырёхтактных бензиновых и дизельных двигателей. Подходит для генераторов, мотоблоков, мотокультиваторов, мотопомп, снегоуборщиков, бензиновых газонокосилок, а так же для легковых автомобилей, дизельных двигателей большегрузных автомобилей, строительной, сельскохозяйственной и другой техники. Антиоксиданты и очищающие присадки предотвращают образование низкотемпературного осадка, вследствие чего поршни и клапаны остаются чистыми. За счёт сниженных потерь на трение в двигателе достигается существенная экономия топлива, тем самым снижается нагрузка на экологию. Спецификации: API SL, JASO MA2.
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Достоинства:
отличное масло для мотоблока
Недостатки:
пока нет
Комментарий:
мотоблок работает
Отзывы о товаре Масло моторное полусинтетическое для четырёхтактных двигателей 10W-40 Huter, 1л.
Достоинства:
отличное масло для мотоблока
Недостатки:
пока нет
Комментарий:
мотоблок работает