Цепь пильная C2 Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400)
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Характеристики
Тип товара
Цепь пильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%730 руб. 1 040 руб.
В наличии
Код товара: 35503
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
730 руб. -30%
1 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Цепь пильная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
300
Описание товара Цепь пильная C2 Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400)
Цепь для электропил и бензопил HUTER С2. Профессиональный режущий инструмент обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали. В основном применяется для бытовых работ: подрезки сучьев в саду, небольшого ремонта, пиления дров для камина.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Цепь для электропил и бензопил HUTER С2. Профессиональный режущий инструмент обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали. В основном применяется для бытовых работ: подрезки сучьев в саду, небольшого ремонта, пиления дров для камина.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Цепь пильная C2 Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400) - по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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