Top.Mail.Ru
Шина пильная CS-181 Huter (18"-0,325-1,5-72 для BS-45) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шина пильная CS-181 Huter (18"-0,325-1,5-72 для BS-45)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шина пильная CS-181 Huter (18&quot;-0,325-1,5-72 для BS-45) - фото 1
Шина пильная CS-181 Huter (18&quot;-0,325-1,5-72 для BS-45) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шина пильная
  • Шина пильная CS-181 Huter (18&quot;-0,325-1,5-72 для BS-45) - фото 1
  • Шина пильная CS-181 Huter (18&quot;-0,325-1,5-72 для BS-45) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35507
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Шина пильная
Размеры в упаковке, см
45х8х1
Вес, г.
800

Описание товара Шина пильная CS-181 Huter (18"-0,325-1,5-72 для BS-45)

Шина CS 181 Huter предназначена для использования с бензопилами. Она изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла.

Отзывы о товаре Шина пильная CS-181 Huter (18"-0,325-1,5-72 для BS-45)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Шина пильная
Описание
Шина CS 181 Huter предназначена для использования с бензопилами. Она изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шина пильная CS-181 Huter (18"-0,325-1,5-72 для BS-45) - по цене 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...