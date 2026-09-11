Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT03 с шаровым механизмом
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT03 с шаровым механизмом
Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT03 с шаровым механизмом - это незаменимый помощник для тех, кто ценит свое время и хочет, чтобы растения получали достаточное количество воды в нужное время. Таймер оснащен ЖК-дисплеем, что позволяет легко и быстро настроить время и продолжительность полива. С помощью программирования можно установить до 16 различных программ для полива, что позволяет оптимально распределить воду и экономить ресурсы. Шаровой механизм таймера позволяет ему работать при нулевом давлении в самотечных системах и из бочки, что делает его удобным для использования в различных условиях.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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