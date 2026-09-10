Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-200
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Характеристики
Описание товара Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-200
Станок для заточки цепей ВИХРЬ СЗЦ-200 72/10/1 предназначен для заточки цепей бензиновых или электрических пил с разным шагом цепи. Настройка механизма осуществляется при помощи специальных регулировочных винтов. Вентиляционные отверстия корпуса обеспечивают своевременный отвод тепла от внутренних узлов. Удобная направляющая рукоятка обеспечивает простоту эксплуатации.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Станок для заточки цепей ВИХРЬ СЗЦ-200 72/10/1 предназначен для заточки цепей бензиновых или электрических пил с разным шагом цепи. Настройка механизма осуществляется при помощи специальных регулировочных винтов. Вентиляционные отверстия корпуса обеспечивают своевременный отвод тепла от внутренних узлов. Удобная направляющая рукоятка обеспечивает простоту эксплуатации.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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