Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
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Характеристики
Описание товара Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
Гидроаккумулятор ГА-50 Вихрь рекомендуется использовать со скважинными (до 1 кВт) или поверхностными насосами мощностью более 1 кВт. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом.
Характеристики:
- Объем бака - 50 л;
- Температура воды - от 0 до +45 0С;
- Необходимое давление воздуха - 2 атм.;
- Максимальное давление воды - 8 атм.