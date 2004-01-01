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Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50

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Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гидроаккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35449
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Характеристики

Бренд
Вихрь
Тип товара
Гидроаккумулятор
Размеры в упаковке, см
60х42х40
Вес, кг.
6.8

Описание товара Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50

Гидроаккумулятор ГА-50 Вихрь рекомендуется использовать со скважинными (до 1 кВт) или поверхностными насосами мощностью более 1 кВт. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом.

Характеристики:

  • Объем бака - 50 л;
  • Температура воды - от 0 до +45 0С;
  • Необходимое давление воздуха - 2 атм.;
  • Максимальное давление воды - 8 атм.

 

Отзывы о товаре Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Вихрь
Тип товара
Гидроаккумулятор
Описание

Гидроаккумулятор ГА-50 Вихрь рекомендуется использовать со скважинными (до 1 кВт) или поверхностными насосами мощностью более 1 кВт. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом.

Характеристики:

  • Объем бака - 50 л;
  • Температура воды - от 0 до +45 0С;
  • Необходимое давление воздуха - 2 атм.;
  • Максимальное давление воды - 8 атм.

 

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50 - этот товар вы можете купить по цене 5140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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