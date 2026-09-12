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STEHER 4Т-30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (76011-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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STEHER 4Т-30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (76011-1)

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STEHER 4Т-30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (76011-1) - фото 1
STEHER 4Т-30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (76011-1) - фото 2
STEHER 4Т-30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (76011-1) - фото 3
STEHER 4Т-30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (76011-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
  • STEHER 4Т-30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (76011-1) - фото 1
  • STEHER 4Т-30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (76011-1) - фото 2
  • STEHER 4Т-30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (76011-1) - фото 3
  • STEHER 4Т-30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (76011-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658421
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Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Масла для двигателей
Размеры в упаковке, см
24х10х6
Вес, г.
920

Описание товара STEHER 4Т-30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (76011-1)

Масло минеральное 4Т-30 для 4-тактных двигателей, 1 л STEHER 76011-1 специально разработано для моторизированных садовых инструментов и малой сельскохозяйственной техники. Применяется для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) .Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений. Температурный диапазон применения - от -5 до +35°С. Специальные присадки защищают двигатель от износа.

Отзывы о товаре STEHER 4Т-30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (76011-1)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Масла для двигателей
Описание
Масло минеральное 4Т-30 для 4-тактных двигателей, 1 л STEHER 76011-1 специально разработано для моторизированных садовых инструментов и малой сельскохозяйственной техники. Применяется для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) .Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений. Температурный диапазон применения - от -5 до +35°С. Специальные присадки защищают двигатель от износа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


STEHER 4Т-30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (76011-1) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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