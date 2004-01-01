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Контроллер насоса (датчик сухого хода) Вихрь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Контроллер насоса (датчик сухого хода) Вихрь

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Контроллер насоса (датчик сухого хода) Вихрь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Контроллер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35464
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Характеристики

Бренд
Вихрь
Тип товара
Контроллер
Размеры в упаковке, см
48х38х36
Вес, г.
620

Описание товара Контроллер насоса (датчик сухого хода) Вихрь

Максимальная мощность насоса, кВт - 1,2
Максимальный коммутирующий ток, А - 12
Стартовое давление, атм - 1,5-3,5
Максимально допустимое давление, атм - 10
Минимальный расход воды, л/час - 60/160
Напряжение:, В - 220
Частота:, Гц - 50
Присоединительные размеры, дюйм - 1
Степень защиты - IP65

Отзывы о товаре Контроллер насоса (датчик сухого хода) Вихрь




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Характеристики
Бренд
Вихрь
Тип товара
Контроллер
Описание
Максимальная мощность насоса, кВт - 1,2
Максимальный коммутирующий ток, А - 12
Стартовое давление, атм - 1,5-3,5
Максимально допустимое давление, атм - 10
Минимальный расход воды, л/час - 60/160
Напряжение:, В - 220
Частота:, Гц - 50
Присоединительные размеры, дюйм - 1
Степень защиты - IP65
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контроллер насоса (датчик сухого хода) Вихрь - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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