Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15)
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Характеристики
Тип товара
Шнек
Особенности
для мерзлого грунта, двухзаходный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 697047
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шнек
Длина, мм
800
Особенности
для мерзлого грунта, двухзаходный
Диаметр, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х16х16
Вес, кг.
4.1
Описание товара Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15)
Шнек для мерзлого грунта используется совместно с мотобурами ЗУБР. Представляет собой инструмент винтовой конструкции с двумя режущими элементами, выполненным из высокопрочной стали. При помощи шнека можно бурить в мерзлом грунте скважины диаметром 150 мм.
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Бренд
Тип товара
Шнек
Длина, мм
800
Особенности
для мерзлого грунта, двухзаходный
Диаметр, мм
150
Страна производитель
Китай
Шнек для мерзлого грунта используется совместно с мотобурами ЗУБР. Представляет собой инструмент винтовой конструкции с двумя режущими элементами, выполненным из высокопрочной стали. При помощи шнека можно бурить в мерзлом грунте скважины диаметром 150 мм.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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