Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711344
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Характеристики
Бренд
BORT
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х32х18
Вес, кг.
1.26
Описание товара Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master
Щетка для моек высокого давления Speed Master (280 мм; 0.37 м) BORT 93722319 предназначена для очистки различных плоских поверхностей: террас, каменных поверхностей, стен и прочих больших поверхностей. Совместима с бытовыми мойками высокого давления BORT BHR. Возможно использование с мойками KEX, при использовании "переходника для аксессуаров BHR". Тип крепления аксессуаров "QuickFix".
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
BORT
Страна производитель
Китай
Щетка для моек высокого давления Speed Master (280 мм; 0.37 м) BORT 93722319 предназначена для очистки различных плоских поверхностей: террас, каменных поверхностей, стен и прочих больших поверхностей. Совместима с бытовыми мойками высокого давления BORT BHR. Возможно использование с мойками KEX, при использовании "переходника для аксессуаров BHR". Тип крепления аксессуаров "QuickFix".
Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master - купить по цене 3650 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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