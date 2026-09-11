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Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-7001 уцененный (гарантия 14 дней) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-7001 уцененный (гарантия 14 дней)

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Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-7001 уцененный (гарантия 14 дней) - фото 1
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-7001 уцененный (гарантия 14 дней) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-7001 уцененный (гарантия 14 дней) - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-7001 уцененный (гарантия 14 дней) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494022
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
37х14х5
Вес, г.
550

Описание товара Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-7001 уцененный (гарантия 14 дней)

Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-7001
Причина уценки: после ремонта - замена устройства.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: отличный.
Спецификация:

  • беспроводные клавиатура и мышь
  • интерфейс USB
  • для настольного компьютера
  • классическая клавиатура, мембранная
  • клавиш: 84
  • светодиодная мышь, 3 клавиши
  • разрешение сенсора мыши 1000 dpi
Комплектация: мышь, клавиатура, руководство, коробка.
 

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-7001 уцененный (гарантия 14 дней)




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Для геймеров
нет
Описание
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-7001
Причина уценки: после ремонта - замена устройства.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
  • беспроводные клавиатура и мышь
  • интерфейс USB
  • для настольного компьютера
  • классическая клавиатура, мембранная
  • клавиш: 84
  • светодиодная мышь, 3 клавиши
  • разрешение сенсора мыши 1000 dpi
Комплектация: мышь, клавиатура, руководство, коробка.
 
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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