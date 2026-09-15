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Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue

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Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 9
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654116
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
900

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue

Клавиатура A4Tech — идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего ПК. Эта беспроводная мембранная клавиатура изысканного черного цвета обеспечивает свободу работы на расстоянии до 15 метров благодаря радиоканальному интерфейсу подключения. Созданная для удобного и продуктивного использования, она оснащена 104 клавишами и поддерживает японскую раскладку JIS. Также предусмотрены мультимедийные клавиши, позволяющие быстро управлять воспроизведением аудио и видео. Комплект дополняет беспроводная мышь с высоким разрешением оптического сенсора в 2000 dpi, обеспечивающая точное и плавное управление курсором. Оба устройства работают на одной батарее типа АА, что делает их энергоэффективными и простыми в эксплуатации. A4Tech предлагает надежное решение для тех, кто ценит качество и удобство беспроводного подключения.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Развернуть
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего ПК. Эта беспроводная мембранная клавиатура изысканного черного цвета обеспечивает свободу работы на расстоянии до 15 метров благодаря радиоканальному интерфейсу подключения. Созданная для удобного и продуктивного использования, она оснащена 104 клавишами и поддерживает японскую раскладку JIS. Также предусмотрены мультимедийные клавиши, позволяющие быстро управлять воспроизведением аудио и видео. Комплект дополняет беспроводная мышь с высоким разрешением оптического сенсора в 2000 dpi, обеспечивающая точное и плавное управление курсором. Оба устройства работают на одной батарее типа АА, что делает их энергоэффективными и простыми в эксплуатации. A4Tech предлагает надежное решение для тех, кто ценит качество и удобство беспроводного подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue - по цене 1910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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