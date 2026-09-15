Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue
Клавиатура A4Tech — идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего ПК. Эта беспроводная мембранная клавиатура изысканного черного цвета обеспечивает свободу работы на расстоянии до 15 метров благодаря радиоканальному интерфейсу подключения. Созданная для удобного и продуктивного использования, она оснащена 104 клавишами и поддерживает японскую раскладку JIS. Также предусмотрены мультимедийные клавиши, позволяющие быстро управлять воспроизведением аудио и видео. Комплект дополняет беспроводная мышь с высоким разрешением оптического сенсора в 2000 dpi, обеспечивающая точное и плавное управление курсором. Оба устройства работают на одной батарее типа АА, что делает их энергоэффективными и простыми в эксплуатации. A4Tech предлагает надежное решение для тех, кто ценит качество и удобство беспроводного подключения.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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