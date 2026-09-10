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Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный

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Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 3
Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 4
Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 5
Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 6
Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 7
Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 1
  • Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 2
  • Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 3
  • Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 4
  • Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 5
  • Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 6
  • Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 7
  • Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397082
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, кг.
1.4

Описание товара Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный

Клавиатура MSI – это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна, созданное специально для геймеров и пользователей ПК. Обладая мембранным типом, это устройство обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, что делает его комфортным для длительного использования. Подсветка клавиш позволяет играть или работать даже в условиях недостаточной освещенности, создавая атмосферу погружения в игру. Черный цвет корпуса придает клавиатуре современный и элегантный вид, легко вписываясь в любой интерьер. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту ANSI и включает 104 клавиши, что обеспечивает полную совместимость со всеми основными операционными системами и программами. Наличие мультимедийных клавиш позволяет легко управлять громкостью и медиа-файлами, не отрываясь от важной работы или игры. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное и быстрое соединение, исключая задержки в передаче данных. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что достаточно для комфортного подключения к ПК без лишних ограничений. С весом 867 граммов клавиатура устойчиво располагается на рабочем столе, не скользит и обеспечивает надежность в процессе использования. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и комфорт в каждой детали. Бренд MSI гарантирует высокие стандарты качества и долгий срок службы, что делает эту клавиатуру незаменимым помощником как в играх, так и в повседневных задачах.

Отзывы о товаре Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура MSI – это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна, созданное специально для геймеров и пользователей ПК. Обладая мембранным типом, это устройство обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, что делает его комфортным для длительного использования. Подсветка клавиш позволяет играть или работать даже в условиях недостаточной освещенности, создавая атмосферу погружения в игру. Черный цвет корпуса придает клавиатуре современный и элегантный вид, легко вписываясь в любой интерьер. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту ANSI и включает 104 клавиши, что обеспечивает полную совместимость со всеми основными операционными системами и программами. Наличие мультимедийных клавиш позволяет легко управлять громкостью и медиа-файлами, не отрываясь от важной работы или игры. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное и быстрое соединение, исключая задержки в передаче данных. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что достаточно для комфортного подключения к ПК без лишних ограничений. С весом 867 граммов клавиатура устойчиво располагается на рабочем столе, не скользит и обеспечивает надежность в процессе использования. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и комфорт в каждой детали. Бренд MSI гарантирует высокие стандарты качества и долгий срок службы, что делает эту клавиатуру незаменимым помощником как в играх, так и в повседневных задачах.
Самовывоз
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Отзывы


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