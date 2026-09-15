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Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный

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Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 9
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 10
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 11
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 12
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 13
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
113
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612789
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный
1 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
113
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный

Клавиатура A4TECH создана для геймеров, предлагая оптимальное сочетание комфорта и функциональности. Она оснащена 113 клавишами, что обеспечивает широкий спектр возможностей для игр и повседневной работы. Мембранная структура клавиатуры гарантирует мягкий и бесшумный ход клавиш, что делает использование еще более удобным. Для игры в темное время суток предусмотрена подсветка клавиш, которая не только улучшает видимость, но и придаёт устройству стильный внешний вид. Черный цвет клавиатуры делает её универсальным дополнением к любому рабочему месту. Дополнительная клавиша функции (Fn) расширяет функциональность, позволяя управлять различными функциями непосредственно с клавиатуры. С длиной кабеля 1,8 метра и подключением через USB Type-A интерфейс, клавиатура обеспечивает надежную и стабильную связь с ПК. Подключение устройства — проводное, что исключает задержки сигнала, так важные для успешной игры и работы. ANSI-раскладка клавиатуры подтверждает её универсальность и традиционный подход к интерфейсу. С весом 923 грамма клавиатура остается устойчивой на рабочем месте, обеспечивая комфорт при продолжительном использовании. Бренд A4Tech известен своим высококачественным и надежным оборудованием, и данная клавиатура не становится исключением, предоставляя пользователю надежный и качественный инструмент для достижения новых высот в играх и продуктивности.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
113
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Нет
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH создана для геймеров, предлагая оптимальное сочетание комфорта и функциональности. Она оснащена 113 клавишами, что обеспечивает широкий спектр возможностей для игр и повседневной работы. Мембранная структура клавиатуры гарантирует мягкий и бесшумный ход клавиш, что делает использование еще более удобным. Для игры в темное время суток предусмотрена подсветка клавиш, которая не только улучшает видимость, но и придаёт устройству стильный внешний вид. Черный цвет клавиатуры делает её универсальным дополнением к любому рабочему месту. Дополнительная клавиша функции (Fn) расширяет функциональность, позволяя управлять различными функциями непосредственно с клавиатуры. С длиной кабеля 1,8 метра и подключением через USB Type-A интерфейс, клавиатура обеспечивает надежную и стабильную связь с ПК. Подключение устройства — проводное, что исключает задержки сигнала, так важные для успешной игры и работы. ANSI-раскладка клавиатуры подтверждает её универсальность и традиционный подход к интерфейсу. С весом 923 грамма клавиатура остается устойчивой на рабочем месте, обеспечивая комфорт при продолжительном использовании. Бренд A4Tech известен своим высококачественным и надежным оборудованием, и данная клавиатура не становится исключением, предоставляя пользователю надежный и качественный инструмент для достижения новых высот в играх и продуктивности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный - данный товар вы можете купить по цене 1790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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