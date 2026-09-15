Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный
Клавиатура A4TECH создана для геймеров, предлагая оптимальное сочетание комфорта и функциональности. Она оснащена 113 клавишами, что обеспечивает широкий спектр возможностей для игр и повседневной работы. Мембранная структура клавиатуры гарантирует мягкий и бесшумный ход клавиш, что делает использование еще более удобным. Для игры в темное время суток предусмотрена подсветка клавиш, которая не только улучшает видимость, но и придаёт устройству стильный внешний вид. Черный цвет клавиатуры делает её универсальным дополнением к любому рабочему месту. Дополнительная клавиша функции (Fn) расширяет функциональность, позволяя управлять различными функциями непосредственно с клавиатуры. С длиной кабеля 1,8 метра и подключением через USB Type-A интерфейс, клавиатура обеспечивает надежную и стабильную связь с ПК. Подключение устройства — проводное, что исключает задержки сигнала, так важные для успешной игры и работы. ANSI-раскладка клавиатуры подтверждает её универсальность и традиционный подход к интерфейсу. С весом 923 грамма клавиатура остается устойчивой на рабочем месте, обеспечивая комфорт при продолжительном использовании. Бренд A4Tech известен своим высококачественным и надежным оборудованием, и данная клавиатура не становится исключением, предоставляя пользователю надежный и качественный инструмент для достижения новых высот в играх и продуктивности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169)
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Rapoo X1960 черный
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитКлавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408)
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-G600-1
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитКлавиатура Defender HAWK GK-418 (45421)
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитКлавиатура Gembird KBW-7
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитКлавиатура Defender HAWK GK-418 (45422)
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:бе...
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B310N черный