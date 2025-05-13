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Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169)

6 Отзывы
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 1
Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 2
Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 3
Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 4
Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 5
Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 6
Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 7
Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 97664
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169)
1 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х12х5
Вес, г.
630

Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169)

Клавиатура Logitech — это идеальное сочетание функциональности и стиля, предназначенное для пользователей ПК. Эта модель оборудована полноразмерной раскладкой ISO и предлагает пользователю 104 клавиши, обеспечивая удобство при наборе текстов и выполнении различных задач. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихий и мягкий ход клавиш, что делает её отличным выбором для домашнего и офисного использования. Благодаря радиусу действия беспроводной связи в 10 метров, вы можете насладиться свободой и комфортом работы на расстоянии. Клавиатура питается от двух батареек типа AAA, что обеспечивает долгий срок автономной работы и минимальную необходимость в замене элементов питания. Лёгкая конструкция весом всего 420 граммов делает её мобильной и удобной в перемещении. Элегантный черный цвет и универсальный дизайн позволяют клавиатуре вписаться в любой интерьер, стать неотъемлемой частью вашего рабочего места. Благодаря качеству и надежности от бренда Logitech, вы можете быть уверены в её долговечности и отличной производительности.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169)

Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект, намного дешевле, чем в магазинах Буквы чёткие, на ощупь очень приятные , пластик качественный
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Беру данную модель уже второй раз. Полное соответствие цены, качества, возможностей.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, товар пришел в целости, коробка была немного помята, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
большое спасибо всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая клавиатура, тихая и мягкая
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2020
Mayya Polyanskaya

Достоинства:
Компактная, функциональная!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Сегодня привезли - просто супер! Брала ребенку для компа взамен проводных Клавы и мыши. Комплект батареек включен. Занимает намного меньше места, удобные, добротные! Стол длиной 2,5 метра, системник стоит около одной стены, я с Клавой и мышью была у другой, монитор посередине. Сигнал отличный! Жаль нет ещё монитора и колонок беспроводных, тогда был бы идеал. Рекомендую 100%! Качество на высоте по сравнению с другими моделями, используемых на работе.
И да, опасалась по картинкам, что не будет на клаве русских букв - все есть, не переживайте!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Logitech — это идеальное сочетание функциональности и стиля, предназначенное для пользователей ПК. Эта модель оборудована полноразмерной раскладкой ISO и предлагает пользователю 104 клавиши, обеспечивая удобство при наборе текстов и выполнении различных задач. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихий и мягкий ход клавиш, что делает её отличным выбором для домашнего и офисного использования. Благодаря радиусу действия беспроводной связи в 10 метров, вы можете насладиться свободой и комфортом работы на расстоянии. Клавиатура питается от двух батареек типа AAA, что обеспечивает долгий срок автономной работы и минимальную необходимость в замене элементов питания. Лёгкая конструкция весом всего 420 граммов делает её мобильной и удобной в перемещении. Элегантный черный цвет и универсальный дизайн позволяют клавиатуре вписаться в любой интерьер, стать неотъемлемой частью вашего рабочего места. Благодаря качеству и надежности от бренда Logitech, вы можете быть уверены в её долговечности и отличной производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект, намного дешевле, чем в магазинах Буквы чёткие, на ощупь очень приятные , пластик качественный
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Беру данную модель уже второй раз. Полное соответствие цены, качества, возможностей.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, товар пришел в целости, коробка была немного помята, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
большое спасибо всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая клавиатура, тихая и мягкая
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2020
Mayya Polyanskaya

Достоинства:
Компактная, функциональная!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Сегодня привезли - просто супер! Брала ребенку для компа взамен проводных Клавы и мыши. Комплект батареек включен. Занимает намного меньше места, удобные, добротные! Стол длиной 2,5 метра, системник стоит около одной стены, я с Клавой и мышью была у другой, монитор посередине. Сигнал отличный! Жаль нет ещё монитора и колонок беспроводных, тогда был бы идеал. Рекомендую 100%! Качество на высоте по сравнению с другими моделями, используемых на работе.
И да, опасалась по картинкам, что не будет на клаве русских букв - все есть, не переживайте!


Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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