Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169)
Клавиатура Logitech — это идеальное сочетание функциональности и стиля, предназначенное для пользователей ПК. Эта модель оборудована полноразмерной раскладкой ISO и предлагает пользователю 104 клавиши, обеспечивая удобство при наборе текстов и выполнении различных задач. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихий и мягкий ход клавиш, что делает её отличным выбором для домашнего и офисного использования. Благодаря радиусу действия беспроводной связи в 10 метров, вы можете насладиться свободой и комфортом работы на расстоянии. Клавиатура питается от двух батареек типа AAA, что обеспечивает долгий срок автономной работы и минимальную необходимость в замене элементов питания. Лёгкая конструкция весом всего 420 граммов делает её мобильной и удобной в перемещении. Элегантный черный цвет и универсальный дизайн позволяют клавиатуре вписаться в любой интерьер, стать неотъемлемой частью вашего рабочего места. Благодаря качеству и надежности от бренда Logitech, вы можете быть уверены в её долговечности и отличной производительности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 590 руб. 2 310 руб.398 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Bloody B120N черный
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитКлавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитКлавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитКлавиатура Logitech K270 (920-003058)
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey
-
В наличииЦена 1 700 руб.425 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Rapoo X1960 черный
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитКлавиатура Redragon Shiva (77689)
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитКлавиатура HP 150 Wired (664R5AA) black
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-G600-1
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Bloody B310N черный
-
В наличииЦена 1 800 руб. 2 910 руб.450 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комплект, намного дешевле, чем в магазинах Буквы чёткие, на ощупь очень приятные , пластик качественный
Достоинства:
Комментарий:
Беру данную модель уже второй раз. Полное соответствие цены, качества, возможностей.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, товар пришел в целости, коробка была немного помята, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
большое спасибо всё понравилось
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клавиатура, тихая и мягкая
Достоинства:
Компактная, функциональная!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Сегодня привезли - просто супер! Брала ребенку для компа взамен проводных Клавы и мыши. Комплект батареек включен. Занимает намного меньше места, удобные, добротные! Стол длиной 2,5 метра, системник стоит около одной стены, я с Клавой и мышью была у другой, монитор посередине. Сигнал отличный! Жаль нет ещё монитора и колонок беспроводных, тогда был бы идеал. Рекомендую 100%! Качество на высоте по сравнению с другими моделями, используемых на работе.
И да, опасалась по картинкам, что не будет на клаве русских букв - все есть, не переживайте!
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комплект, намного дешевле, чем в магазинах Буквы чёткие, на ощупь очень приятные , пластик качественный
Достоинства:
Комментарий:
Беру данную модель уже второй раз. Полное соответствие цены, качества, возможностей.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, товар пришел в целости, коробка была немного помята, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
большое спасибо всё понравилось
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клавиатура, тихая и мягкая
Достоинства:
Компактная, функциональная!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Сегодня привезли - просто супер! Брала ребенку для компа взамен проводных Клавы и мыши. Комплект батареек включен. Занимает намного меньше места, удобные, добротные! Стол длиной 2,5 метра, системник стоит около одной стены, я с Клавой и мышью была у другой, монитор посередине. Сигнал отличный! Жаль нет ещё монитора и колонок беспроводных, тогда был бы идеал. Рекомендую 100%! Качество на высоте по сравнению с другими моделями, используемых на работе.
И да, опасалась по картинкам, что не будет на клаве русских букв - все есть, не переживайте!