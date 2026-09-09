Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый
Клавиатура A4TECH — это надежное и стильное решение для комфортной работы и развлечений. Благодаря беспроводному подключению по радиоканалу, вы можете забыть о путанице в проводах и насладиться свободой передвижения на расстоянии до 15 метров. Полноразмерная клавиатура с раскладкой JIS обеспечивает удобство и точность нажатия, что идеально подходит для как для работы, так и для игр. Мембранная технология клавиш гарантирует тихое и мягкое нажатие, что актуально для длительной работы. Эстетичный черный цвет придаёт клавиатуре элегантный и современный вид, подходящий для любого интерьера. Устройство питается от одной батарейки типа АА, обеспечивая долговременную работу без необходимости частой замены. A4TECH — это сочетание инновационных технологий и высокого качества, признанное многими пользователями по всему миру.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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