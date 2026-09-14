Top.Mail.Ru
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 1
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 2
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 3
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 4
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 5
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 6
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 7
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 8
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 9
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 10
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 11
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 12
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 13
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 14
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 15
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 16
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 17
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 18
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 19
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
99
Формат клавиатуры
96%
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 1
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 2
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 3
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 4
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 5
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 6
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 7
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 8
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 9
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 10
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 11
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 12
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 13
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 14
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 15
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 16
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 17
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 18
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 19
  • Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727310
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black
1 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
99
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
96%
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х21х4
Вес, кг.
1

Описание товара Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black

Клавиатура+мышь беспроводная Logitech MK250 Compact подключаются к ПК, ноутбуку, телевизору через интерфейс Bluetooth. Корпус клавиатуры защищен от попадания влаги внутрь оболочки. Конструкция включает цифровой блок, с помощью которого производится обработка числовых данных. Модель относится к мембранному типу, характерная черта которого заключается в низком уровне шума при нажатии клавиш. Мышь Logitech MK250 Compact имеет корпус черного цвета с покрытием Soft-Touch, которое не допускает проскальзывание ладони. Форма соответствует анатомическим особенностям правой и левой ладони. Оптический светодиодный сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное наведение курсора. Для автономной работы клавиатуры необходимы 2 батарейки типа ААА. Питание мыши осуществляется от батарейки типа АА.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
99
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
96%
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь беспроводная Logitech MK250 Compact подключаются к ПК, ноутбуку, телевизору через интерфейс Bluetooth. Корпус клавиатуры защищен от попадания влаги внутрь оболочки. Конструкция включает цифровой блок, с помощью которого производится обработка числовых данных. Модель относится к мембранному типу, характерная черта которого заключается в низком уровне шума при нажатии клавиш. Мышь Logitech MK250 Compact имеет корпус черного цвета с покрытием Soft-Touch, которое не допускает проскальзывание ладони. Форма соответствует анатомическим особенностям правой и левой ладони. Оптический светодиодный сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное наведение курсора. Для автономной работы клавиатуры необходимы 2 батарейки типа ААА. Питание мыши осуществляется от батарейки типа АА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black - стоимость товара 1700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...