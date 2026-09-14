Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black
Клавиатура+мышь беспроводная Logitech MK250 Compact подключаются к ПК, ноутбуку, телевизору через интерфейс Bluetooth. Корпус клавиатуры защищен от попадания влаги внутрь оболочки. Конструкция включает цифровой блок, с помощью которого производится обработка числовых данных. Модель относится к мембранному типу, характерная черта которого заключается в низком уровне шума при нажатии клавиш. Мышь Logitech MK250 Compact имеет корпус черного цвета с покрытием Soft-Touch, которое не допускает проскальзывание ладони. Форма соответствует анатомическим особенностям правой и левой ладони. Оптический светодиодный сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное наведение курсора. Для автономной работы клавиатуры необходимы 2 батарейки типа ААА. Питание мыши осуществляется от батарейки типа АА.
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Теги товара: игровые, мембранные, игровые с подсветкой, тонкие
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Теги товара: игровые, мембранные, игровые с подсветкой, тонкие
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