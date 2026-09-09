Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий
Клавиатура A4TECH — это надежное и стильное решение для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Эта мембранная клавиатура предлагает беспроводное подключение с радиусом действия до 15 метров, что позволяет работать без ограничений. Интерфейс подключения осуществляется через удобный USB Type-A, обеспечивая простоту и универсальность использования. Эргономичный дизайн клавиатуры выполнен в классическом черном цвете с элегантными голубыми акцентами, что придает устройству современный и привлекательный вид. Для удобства пользователей предусмотрены мультимедийные клавиши, облегчающие доступ к основным функциям управления медиафайлами и приложениям. Питание клавиатуры осуществляется от одного пальчикового элемента типа АА, что обеспечивает длительную работу устройства без необходимости частой замены батарей. A4Tech, как всегда, придерживается высокого стандарта качества, предлагая клавиатуры, которые сочетают в себе надежность, функциональность и стиль. Эта клавиатура станет отличным выбором для дома или офиса, комфортно вписавшись в любое рабочее пространство и предоставляя пользователям максимум полезных функций для повседневного использования.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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