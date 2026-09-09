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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий

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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 1
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 2
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 3
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 4
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 5
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 6
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 7
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 8
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 9
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 10
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный, голубой
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
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  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255806
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный, голубой
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
880

Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий

Клавиатура A4TECH — это надежное и стильное решение для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Эта мембранная клавиатура предлагает беспроводное подключение с радиусом действия до 15 метров, что позволяет работать без ограничений. Интерфейс подключения осуществляется через удобный USB Type-A, обеспечивая простоту и универсальность использования. Эргономичный дизайн клавиатуры выполнен в классическом черном цвете с элегантными голубыми акцентами, что придает устройству современный и привлекательный вид. Для удобства пользователей предусмотрены мультимедийные клавиши, облегчающие доступ к основным функциям управления медиафайлами и приложениям. Питание клавиатуры осуществляется от одного пальчикового элемента типа АА, что обеспечивает длительную работу устройства без необходимости частой замены батарей. A4Tech, как всегда, придерживается высокого стандарта качества, предлагая клавиатуры, которые сочетают в себе надежность, функциональность и стиль. Эта клавиатура станет отличным выбором для дома или офиса, комфортно вписавшись в любое рабочее пространство и предоставляя пользователям максимум полезных функций для повседневного использования.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный, голубой
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это надежное и стильное решение для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Эта мембранная клавиатура предлагает беспроводное подключение с радиусом действия до 15 метров, что позволяет работать без ограничений. Интерфейс подключения осуществляется через удобный USB Type-A, обеспечивая простоту и универсальность использования. Эргономичный дизайн клавиатуры выполнен в классическом черном цвете с элегантными голубыми акцентами, что придает устройству современный и привлекательный вид. Для удобства пользователей предусмотрены мультимедийные клавиши, облегчающие доступ к основным функциям управления медиафайлами и приложениям. Питание клавиатуры осуществляется от одного пальчикового элемента типа АА, что обеспечивает длительную работу устройства без необходимости частой замены батарей. A4Tech, как всегда, придерживается высокого стандарта качества, предлагая клавиатуры, которые сочетают в себе надежность, функциональность и стиль. Эта клавиатура станет отличным выбором для дома или офиса, комфортно вписавшись в любое рабочее пространство и предоставляя пользователям максимум полезных функций для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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