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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый

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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 1
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 2
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 3
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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 5
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 6
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 7
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 8
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 9
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 10
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 11
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 12
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 13
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 14
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 15
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 16
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 17
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 18
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 19
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 20
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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
86
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 1
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 2
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 3
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 4
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 5
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 6
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 7
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 8
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 9
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 10
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 11
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 12
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 13
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 14
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 15
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 16
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 17
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 18
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 19
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  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 21
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541184
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый
1 570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
810

Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый

A4TECH представляет беспроводную мембранную клавиатуру, сочетающую в себе удобство и стиль для пользователей ПК. Эта клавиатура выполнена в современном белом цвете, что делает её идеальной для любого интерьера. Она имеет компактный формат 75%, который экономит пространство на рабочем столе без ущерба для функциональности, предлагая 86 клавиш в раскладке ANSI. Клавиатура подключается через радиоканал, обеспечивающий стабильную связь на расстоянии до 15 метров. Это делает её отличным выбором для использования в больших помещениях или при работе на большом расстоянии от компьютера. Несмотря на свои функциональные возможности, клавиатура остаётся легкой и удобной в использовании благодаря своему весу всего 494 г. Кроме того, в комплект входит мышь, работающая от одной батарейки типа АА, что продлевает время автономной работы и обеспечивает долгий период использования без необходимости в частой замене элементов питания. Клавиатура A4Tech идеально подходит для различных задач, от повседневного использования до профессиональной работы, предлагая комфорт и надежность в каждом нажатии клавиши.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
A4TECH представляет беспроводную мембранную клавиатуру, сочетающую в себе удобство и стиль для пользователей ПК. Эта клавиатура выполнена в современном белом цвете, что делает её идеальной для любого интерьера. Она имеет компактный формат 75%, который экономит пространство на рабочем столе без ущерба для функциональности, предлагая 86 клавиш в раскладке ANSI. Клавиатура подключается через радиоканал, обеспечивающий стабильную связь на расстоянии до 15 метров. Это делает её отличным выбором для использования в больших помещениях или при работе на большом расстоянии от компьютера. Несмотря на свои функциональные возможности, клавиатура остаётся легкой и удобной в использовании благодаря своему весу всего 494 г. Кроме того, в комплект входит мышь, работающая от одной батарейки типа АА, что продлевает время автономной работы и обеспечивает долгий период использования без необходимости в частой замене элементов питания. Клавиатура A4Tech идеально подходит для различных задач, от повседневного использования до профессиональной работы, предлагая комфорт и надежность в каждом нажатии клавиши.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый - по цене 1570 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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