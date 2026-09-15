Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый
A4TECH представляет беспроводную мембранную клавиатуру, сочетающую в себе удобство и стиль для пользователей ПК. Эта клавиатура выполнена в современном белом цвете, что делает её идеальной для любого интерьера. Она имеет компактный формат 75%, который экономит пространство на рабочем столе без ущерба для функциональности, предлагая 86 клавиш в раскладке ANSI. Клавиатура подключается через радиоканал, обеспечивающий стабильную связь на расстоянии до 15 метров. Это делает её отличным выбором для использования в больших помещениях или при работе на большом расстоянии от компьютера. Несмотря на свои функциональные возможности, клавиатура остаётся легкой и удобной в использовании благодаря своему весу всего 494 г. Кроме того, в комплект входит мышь, работающая от одной батарейки типа АА, что продлевает время автономной работы и обеспечивает долгий период использования без необходимости в частой замене элементов питания. Клавиатура A4Tech идеально подходит для различных задач, от повседневного использования до профессиональной работы, предлагая комфорт и надежность в каждом нажатии клавиши.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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