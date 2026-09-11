Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White
Клавиатура A4Tech – это надежное и функциональное устройство для работы и развлечений на вашем ПК. Оборудованная полноразмерной ANSI раскладкой, она включает в себя 103 клавиши, что обеспечивает комфортное выполнение любых задач, будь то набор текста или игровая сессия. Благодаря мембранной технологии, клавиатура предлагает тихий и мягкий ход клавиш, которая подойдет как для домашнего, так и для офисного использования. Проводное подключение гарантирует стабильную и непрерывную работу, а длина кабеля в 1,5 метра обеспечивает удобство в расположении устройства на рабочем месте. Клавиатура выполнена в стильном белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Бренд A4Tech давно зарекомендовал себя на рынке как производитель качественной и долговечной компьютерной периферии. Хотя основное назначение устройства – это работа с ПК, в комплект также входит оптическая мышь с разрешением сенсора 1200 dpi, что делает эту модель отличным вариантом для решения широкого спектра задач.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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