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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый

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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 1
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 2
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 3
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 4
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 5
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 6
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 7
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 8
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный, оранжевый
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255805
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный, оранжевый
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
880

Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый

Клавиатура A4TECH - это замечательное сочетание функциональности и стиля, выполненное в черно-оранжевой цветовой гамме. Эта полноразмерная клавиатура с раскладкой JIS включает в себя 104 клавиши, обеспечивая полный набор функций для продуктивной работы и комфортного общения. Мембранный тип клавиатуры делает её нажатие гладким и тихим, что идеально подходит для длительного использования. Клавиатура и сопутствующая мышь подключаются через радиоканал, обеспечивая устойчивое беспроводное соединение с радиусом действия до 15 метров. Это позволяет вам комфортно работать или играть на расстоянии от ПК, не беспокоясь о длине проводов. Функциональная клавиша (Fn) добавляет дополнительные возможности, упрощая доступ к различным функциям. Мышь, входящая в комплект, оснащена оптическим сенсором с разрешением до 2000 dpi, что делает её точной и чувствительной. Она питается от одной батарейки типа АА, так же как и клавиатура, что упрощает эксплуатацию и замену источников питания. Вся система работает в тандеме, предлагая удобство и эффективность, которые так важны как для офисной работы, так и для домашнего использования. Благодаря изящному дизайну и надежному исполнению, клавиатура A4TECH станет вашим незаменимым помощником на долгие годы. Вес клавиатуры составляет всего 494 г, что делает её легкой и мобильной.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный, оранжевый
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
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Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH - это замечательное сочетание функциональности и стиля, выполненное в черно-оранжевой цветовой гамме. Эта полноразмерная клавиатура с раскладкой JIS включает в себя 104 клавиши, обеспечивая полный набор функций для продуктивной работы и комфортного общения. Мембранный тип клавиатуры делает её нажатие гладким и тихим, что идеально подходит для длительного использования. Клавиатура и сопутствующая мышь подключаются через радиоканал, обеспечивая устойчивое беспроводное соединение с радиусом действия до 15 метров. Это позволяет вам комфортно работать или играть на расстоянии от ПК, не беспокоясь о длине проводов. Функциональная клавиша (Fn) добавляет дополнительные возможности, упрощая доступ к различным функциям. Мышь, входящая в комплект, оснащена оптическим сенсором с разрешением до 2000 dpi, что делает её точной и чувствительной. Она питается от одной батарейки типа АА, так же как и клавиатура, что упрощает эксплуатацию и замену источников питания. Вся система работает в тандеме, предлагая удобство и эффективность, которые так важны как для офисной работы, так и для домашнего использования. Благодаря изящному дизайну и надежному исполнению, клавиатура A4TECH станет вашим незаменимым помощником на долгие годы. Вес клавиатуры составляет всего 494 г, что делает её легкой и мобильной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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