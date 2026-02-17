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Клавиатура Logitech K270 (920-003058) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Logitech K270 (920-003058)

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Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 1
Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 2
Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 3
Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 4
Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 5
Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 6
Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 7
Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 8
Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 9
Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
112
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 1
  • Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 2
  • Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 3
  • Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 4
  • Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 5
  • Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 6
  • Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 7
  • Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 8
  • Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 9
  • Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641927
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Logitech K270 (920-003058)
1 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-приемник, документация, комплект батареек, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
112
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания мыши
1хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура Logitech K270 (920-003058)

Клавиатура Logitech K270 с мембранными клавишами и пружинящей отдачей обеспечивает комфортный тактильный отклик при вводе текста. Она оснащена 112 клавишами. Logitech K270 подключается беспроводным способом с помощью радиоканальной технологии. Автономная работа осуществляется от батареек типоразмера ААА. Клавиатура выполнена в прочном пластиковом корпусе. Влагозащищенная конструкция повышает устойчивость к воздействию влаги и помогает сохранить работоспособность клавиш в случае пролитой жидкости.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K270 (920-003058)

17.02.2026
Дмитрий

Достоинства:
Качество подделок бывает и хуже.

Недостатки:
Подделка, ещё и не той модели, что на фото, а с низким Enter. Выгнута горбом вверх, нижняя грань не касается стола, прогибается при наборе. Клавиши более шумные, с нечёткой отдачей, и печатаешь будто по пыли, поскольку пластик весь шершавый, в отличие от оригинала. Русская раскладка нанесена отдельно, и другим способом, т.е. быстро сотрётся.

Комментарий:
В другом месте клавиатуры такой модели и качества стоят почти вдвое дешевле.



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-приемник, документация, комплект батареек, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
112
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания мыши
1хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Logitech K270 с мембранными клавишами и пружинящей отдачей обеспечивает комфортный тактильный отклик при вводе текста. Она оснащена 112 клавишами. Logitech K270 подключается беспроводным способом с помощью радиоканальной технологии. Автономная работа осуществляется от батареек типоразмера ААА. Клавиатура выполнена в прочном пластиковом корпусе. Влагозащищенная конструкция повышает устойчивость к воздействию влаги и помогает сохранить работоспособность клавиш в случае пролитой жидкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.02.2026
Дмитрий

Достоинства:
Качество подделок бывает и хуже.

Недостатки:
Подделка, ещё и не той модели, что на фото, а с низким Enter. Выгнута горбом вверх, нижняя грань не касается стола, прогибается при наборе. Клавиши более шумные, с нечёткой отдачей, и печатаешь будто по пыли, поскольку пластик весь шершавый, в отличие от оригинала. Русская раскладка нанесена отдельно, и другим способом, т.е. быстро сотрётся.

Комментарий:
В другом месте клавиатуры такой модели и качества стоят почти вдвое дешевле.


Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - купить по цене 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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