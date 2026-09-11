Набор клавиатура+мышь Logitech MK120 Black
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK120 Black
Клавиатура Logitech — это надежное и удобное устройство ввода, идеально подходящее для работы как с настольными ПК, так и с ноутбуками. Она выполнена в классическом черном цвете, который будет отлично сочетаться с любой техникой и рабочим местом. Благодаря мембранной технологии, клавиши отличаются плавной и тихой работой, что особенно важно при длительном использовании. Эта клавиатура подключается к устройству через проводной интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное соединение без задержек. Полноразмерный формат и привычная раскладка ANSI на 104 клавиши обеспечивают комфортную работу, а длина кабеля в 1,5 метра позволяет удобно расположить клавиатуру на рабочем столе. Кроме того, клавиатура Logitech оснащена интерфейсом для подключения оптической мыши, с разрешением сенсора в 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Этот комплект станет отличным дополнением к вашему рабочему месту, сочетая в себе качество и функциональность, характерные для продукции бренда Logitech.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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