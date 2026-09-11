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Набор клавиатура+мышь Logitech MK120 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK120 Black

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Набор клавиатура+мышь Logitech MK120 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 66169
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х16х5
Вес, г.
880

Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK120 Black

Клавиатура Logitech — это надежное и удобное устройство ввода, идеально подходящее для работы как с настольными ПК, так и с ноутбуками. Она выполнена в классическом черном цвете, который будет отлично сочетаться с любой техникой и рабочим местом. Благодаря мембранной технологии, клавиши отличаются плавной и тихой работой, что особенно важно при длительном использовании. Эта клавиатура подключается к устройству через проводной интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное соединение без задержек. Полноразмерный формат и привычная раскладка ANSI на 104 клавиши обеспечивают комфортную работу, а длина кабеля в 1,5 метра позволяет удобно расположить клавиатуру на рабочем столе. Кроме того, клавиатура Logitech оснащена интерфейсом для подключения оптической мыши, с разрешением сенсора в 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Этот комплект станет отличным дополнением к вашему рабочему месту, сочетая в себе качество и функциональность, характерные для продукции бренда Logitech.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Logitech MK120 Black




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Logitech — это надежное и удобное устройство ввода, идеально подходящее для работы как с настольными ПК, так и с ноутбуками. Она выполнена в классическом черном цвете, который будет отлично сочетаться с любой техникой и рабочим местом. Благодаря мембранной технологии, клавиши отличаются плавной и тихой работой, что особенно важно при длительном использовании. Эта клавиатура подключается к устройству через проводной интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное соединение без задержек. Полноразмерный формат и привычная раскладка ANSI на 104 клавиши обеспечивают комфортную работу, а длина кабеля в 1,5 метра позволяет удобно расположить клавиатуру на рабочем столе. Кроме того, клавиатура Logitech оснащена интерфейсом для подключения оптической мыши, с разрешением сенсора в 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Этот комплект станет отличным дополнением к вашему рабочему месту, сочетая в себе качество и функциональность, характерные для продукции бренда Logitech.
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