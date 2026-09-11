Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black
Клавиатура A4Tech — отличный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и удобства в использовании. Эта полноразмерная мембранная клавиатура снабжена 113 клавишами, включая мультимедийные, что позволяет с легкостью управлять медиафайлами и другими функциями компьютера. Она идеально подходит как для настольного ПК, так и для ноутбука. Клавиатура работает на двух батарейках типа АА и поддерживает беспроводное подключение с радиусом действия до 15 метров, обеспечивая свободу перемещения и удобство без лишних проводов. Раскладка клавиатуры выполнена в формате JIS, что делает ее универсальным вариантом для пользователей с различными предпочтениями. Стильный черный корпус придает устройству современный и элегантный вид, характерный для продукции бренда A4Tech, известного своим качеством и надежностью. Эта клавиатура станет отличным дополнением к вашему рабочему пространству, обеспечивая комфорт и эффективность в повседневной работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 700 руб.425 руб. в СплитКлавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитКлавиатура Redragon Shiva (77689)
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169)
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Rapoo X1960 черный
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Bloody B310N черный
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-G600-1
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитКлавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408)
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитКлавиатура Defender HAWK GK-418 (45421)
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black