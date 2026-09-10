Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный
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Характеристики
Описание товара Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный
Клавиатура Oklick – идеальное решение для геймеров и владельцев ПК, которые ценят надежность и комфорт в использовании. Эта мембранная клавиатура сочетает в себе современный функционал и стильный дизайн. Благодаря полноразмерному формату с 104 клавишами, она обеспечивает удобное использование в любых сценариях, будь то активные игровые сессии или продуктивная работа. Oklick выделяется качественной черной отделкой и оригинальной ANSI-раскладкой, которая подходит многим пользователям. Подсветка клавиш добавляет изюминку в вечерние гейминговые сессии и облегчает работу в условиях низкой освещенности. Подключение к компьютеру осуществляется через проводной интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильный и быстрый отклик каждой нажатой клавиши. При весе всего 586 грамм клавиатура остается устойчивой на рабочем столе и не создает дискомфорта при длительном использовании. Длина кабеля в 1.5 метра дает необходимую свободу для удобного размещения устройства. Клавиатура Oklick – это надежный союзник для тех, кто ценит качество и функциональность.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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