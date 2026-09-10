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Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный

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Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 7
Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 8
Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 9
Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 10
Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 11
Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 12
Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 13
Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 14
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Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 46
Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 47
Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 48
Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 49
Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
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  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 2
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 3
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  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 21
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 22
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 23
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 24
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 25
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 26
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 27
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 28
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 29
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 30
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 31
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 32
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 33
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 34
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 35
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 36
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 37
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 38
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 39
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 40
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 41
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 42
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 43
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 44
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 45
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 46
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 47
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 48
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 49
  • Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420118
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х20х10
Вес, кг.
1.22

Описание товара Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный

Клавиатура Oklick – идеальное решение для геймеров и владельцев ПК, которые ценят надежность и комфорт в использовании. Эта мембранная клавиатура сочетает в себе современный функционал и стильный дизайн. Благодаря полноразмерному формату с 104 клавишами, она обеспечивает удобное использование в любых сценариях, будь то активные игровые сессии или продуктивная работа. Oklick выделяется качественной черной отделкой и оригинальной ANSI-раскладкой, которая подходит многим пользователям. Подсветка клавиш добавляет изюминку в вечерние гейминговые сессии и облегчает работу в условиях низкой освещенности. Подключение к компьютеру осуществляется через проводной интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильный и быстрый отклик каждой нажатой клавиши. При весе всего 586 грамм клавиатура остается устойчивой на рабочем столе и не создает дискомфорта при длительном использовании. Длина кабеля в 1.5 метра дает необходимую свободу для удобного размещения устройства. Клавиатура Oklick – это надежный союзник для тех, кто ценит качество и функциональность.

Отзывы о товаре Комлект Oklick HS-HKM100G Imperial черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick – идеальное решение для геймеров и владельцев ПК, которые ценят надежность и комфорт в использовании. Эта мембранная клавиатура сочетает в себе современный функционал и стильный дизайн. Благодаря полноразмерному формату с 104 клавишами, она обеспечивает удобное использование в любых сценариях, будь то активные игровые сессии или продуктивная работа. Oklick выделяется качественной черной отделкой и оригинальной ANSI-раскладкой, которая подходит многим пользователям. Подсветка клавиш добавляет изюминку в вечерние гейминговые сессии и облегчает работу в условиях низкой освещенности. Подключение к компьютеру осуществляется через проводной интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильный и быстрый отклик каждой нажатой клавиши. При весе всего 586 грамм клавиатура остается устойчивой на рабочем столе и не создает дискомфорта при длительном использовании. Длина кабеля в 1.5 метра дает необходимую свободу для удобного размещения устройства. Клавиатура Oklick – это надежный союзник для тех, кто ценит качество и функциональность.
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