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Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Defender LAKSHMI (78119)

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Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 2
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Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 4
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 5
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 6
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 7
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 8
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 9
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 10
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 11
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 12
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 13
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 14
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 15
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 16
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 17
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 18
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 19
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Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 21
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 22
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Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 24
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая, настольная, Переключатели OUTEMU+RED
Назначение
для настольного компьютера, для ноутбука, игровая
Цвет
черный
Количество клавиш
61
Тип связи
проводной
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 1
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 2
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 3
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 4
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 5
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 6
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 7
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 8
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 9
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 10
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 11
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 12
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 13
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 14
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 15
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 16
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 17
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 18
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 19
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 20
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 21
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 22
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 23
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 24
  • Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650735
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура Defender LAKSHMI (78119)
1 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Особенности
влагоустойчивость
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая, настольная, Переключатели OUTEMU+RED
Назначение
для настольного компьютера, для ноутбука, игровая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, провод питания, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
61
Тип связи
проводной
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х5
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура Defender LAKSHMI (78119)

Укороченный и стильный корпус с прекрасным функционалом для профессионалов, экономящих место на рабочем или игровом столе. Тихие механические переключатели OUTEMU RED, ударопрочная влагоустойчивая конструкция с регулируемой радужной подсветкой, аппаратная блокировка клавиши WIN во время игры.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender LAKSHMI (78119)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Особенности
влагоустойчивость
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая, настольная, Переключатели OUTEMU+RED
Назначение
для настольного компьютера, для ноутбука, игровая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, провод питания, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
61
Тип связи
проводной
Развернуть
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Укороченный и стильный корпус с прекрасным функционалом для профессионалов, экономящих место на рабочем или игровом столе. Тихие механические переключатели OUTEMU RED, ударопрочная влагоустойчивая конструкция с регулируемой радужной подсветкой, аппаратная блокировка клавиши WIN во время игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - данный товар вы можете купить по цене 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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