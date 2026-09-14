Клавиатура Gembird KBW-9
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый, зеленый
Количество клавиш
80
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736953
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, зеленый
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
80
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
75%
Длина кабеля
1.5
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х16х4
Вес, г.
550
Описание товара Клавиатура Gembird KBW-9
Стильная и удобная клавиатура с бесшумными круглыми клавишами, RGB-подсветкой и влагозащитой (IP34) обеспечивает комфортный набор текста и защиту от пыли и грязи. Благодаря встроенному аккумулятору на 500 мА·ч, противоскользящим накладкам и возможности переключаться между тремя устройствами по Bluetooth, она станет отличным выбором для работы и развлечений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые, бесшумные
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, зеленый
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
80
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
75%
Длина кабеля
1.5
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Стильная и удобная клавиатура с бесшумными круглыми клавишами, RGB-подсветкой и влагозащитой (IP34) обеспечивает комфортный набор текста и защиту от пыли и грязи. Благодаря встроенному аккумулятору на 500 мА·ч, противоскользящим накладкам и возможности переключаться между тремя устройствами по Bluetooth, она станет отличным выбором для работы и развлечений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые, бесшумные
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые, бесшумные
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, тонкие
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