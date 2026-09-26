Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый
Клавиатура беспроводная A4Tech Fstyler FBK30 станет вашим главным инструментом при работе за экраном смартфона или планшета. Компактный представитель компьютерной периферии облачен в качественный корпус из пластика, представленный в строгом серо-черном цвете. Модель станет идеальным устройством для работы и учебы за счет присутствия в конструкции подставки, в которой можно под наклоном расположить мобильное устройство. 86 мембранных клавиш, которыми оснащена данная клавиатура, нажимаются бесшумно и мягко. Островная клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 с низкопрофильными клавишами предусматривает в своем оснащении клавишу функции, за счет которой обеспечивается больший комфорт при работе за компьютером, ноутбуком или мобильным устройством. Клавиши обладают округлой формой, что исключает усталость пальцев при длительной работе на клавиатуре. Беспроблемное подключение устройства обеспечивают беспроводная технология Bluetooth и радиоканал 2.4 ГГц. Для длительной автономной работы клавиатуры необходимо оснастить ее пальчиковой батарейкой. К данному представителю периферии можно подключить до четырех устройств.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитКлавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный
-
В наличииЦена 1 430 руб. 1 760 руб.358 руб. в СплитКлавиатура Gembird KBW-1
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитКлавиатура Gembird KBW-9
-
В наличииЦена 1 470 руб.368 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350)
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Bloody Q100 черный
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитКлавиатура Defender LAKSHMI (78119)
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитКлавиатура Oklick 890S серый
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитКлавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402)
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитКлавиатура Logitech K270 черный/белый
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитКлавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый