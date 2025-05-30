Клавиатура Gembird KBW-1
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Gembird KBW-1
Клавиатура Gembird KBW-1 представляет собой устройство ввода, с которым вы сможете достичь абсолютного комфорта во время работы с компьютерным устройством. Особенность модели в беспроводном соединении с устройствами посредством ресивера USB. Благодаря этому вы получаете возможность управлять функциями компьютера на расстоянии, взяв клавиатуру в руки. Конструкция корпуса устройства предусматривает наличие платформы в верхней части основания, поэтому клавиатура будет слегка под наклоном, что поспособствует комфортному вводу и исключит блеск символов клавиш. Gembird KBW-1 ? это ножничная клавиатура, предусматривающая 104 клавиши, включая цифровой блок. Его наличие позволит облегчить ввод числовых данных. Преимущество клавиатуры в том, что, нажимая на клавиши, вы не будете ощущать слухового дискомфорта, ведь они отличаются бесшумностью при нажатии. Кнопки отличаются легким нажатием и максимально точным срабатыванием, поэтому каждое нажатие будет находить отклик на экране.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура супер, выбирал что взять для рабочего компа, полностью устраивает, места занимает минимум, так же есть полноценный блок цифровой клавиатуры, что тоже повлияло на выбор данной модели. Единственное что доработал, приклеил ножки повыше, чтобы немного под наклоном была на столе, так намного удобнее.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Увесистая, в крайнем случае можно и по голове кого-нибудь треснуть. Металлическая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, понятно подключение, задержек нет
Достоинства:
Комментарий:
ей бы type-c и было бы вообще восхитительно.
Достоинства:
Комментарий:
Пеоеодически отваливается. Win 11
Достоинства:
Комментарий:
Клава хорошо я, безшумная, удобная
Достоинства:
Комментарий:
Брал дочери,ей клавиатура понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
вообще огонь, за 2 месяца один раз на зарядку ставил, клава того стоит)
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги очень хорошая клава
Достоинства:
Комментарий:
отлично, без претензий работает
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура компактная, не занимает много места. Главное достоинство в том, что нет провода, который путается под руками, мешает и доставляет неудобство при использовании.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги норм, но после ноутбука как-то хипковат механизм клавиш, присутствует небольшой дребезг.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура. Компактная, удобная, на кнопки нажимать приятно. Крепкая, корпус металлический. Надолго хватает аккумулятора. Есть все клавиши кроме prnt scr. За неделю активной работы заглючила всего раз - нажал один раз, напечаталось 10 букв. В целом работать на ней очень комфортно. Имейте ввиду - некоторые работодатели запрещают подключение блютуз-клавиатур, уточните этот момент перед покупкой. Брал за 780р, в феврале \'25 была скидка. Можно брать и дороже, клавиатура качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Русские буквы лучше бы другим цветом сделали в сумерках уже плохо видно. Клавиши шумноваты, люфтят. Батарейка держит хорошо месяц, может больше.
Достоинства:
Комментарий:
Работает как нужно, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная и удобная! Использую для ноутбука, для музыкального ПО (работы в муз.прогах), работы c текстом и игр в Dota 2) . Позволяет очень быстро переключаться между PC, ноутбуком и телевизором. Рекомендую! Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично,срок службы 3 года,а производст
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая клавиатура. Работает уже больше месяца на одном заряде.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная тихая и увесистая клавиатура, довольно долго держит заряд, при том, что я вообще ее не отключаю
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура!!! красивая и удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура достойная!! Отклик хороший, задержек нет. Батарея держит долго. Из минусов - левый конттрол не удобен, дотягиваться сложно.. И где кнопка принтскрин???
Достоинства:
Комментарий:
В целом очень хорошая клавиатура, единственное ход клавиш непривычный пока, слишком будто бы мягкий даже для мембранки.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура работает, быстро подключается к планшету на windows. Все ок
Достоинства:
Комментарий:
нравится, что она работает по блютуз и долго без подзарядки работает
Достоинства:
Комментарий:
В целом достаточно удобная и добротная вещь, но через какое то время сваливается в спящий режим и уж очень долго из него выходит - несколько секунд жмякаешь по клавишам, а ничего не происходит... Если брать по акции, то можно с этим смириться.
Достоинства:
Комментарий:
купил за 700р, положил на полку) пока не нашёл применения
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал универсальную, стильную и четко работающую беспроводную клавиатуру.. хотел найти недорогой и беспроблемный вариант именно на Bluetooth, надоели эти USB-приемники всякие, занимают все порты зачем-то.. утверждаю факт - работает как проводная! Никаких шаманских бубен и геноцид нервных клеток)) Рекомендую! Всем удачи
Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KBW-1
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура супер, выбирал что взять для рабочего компа, полностью устраивает, места занимает минимум, так же есть полноценный блок цифровой клавиатуры, что тоже повлияло на выбор данной модели. Единственное что доработал, приклеил ножки повыше, чтобы немного под наклоном была на столе, так намного удобнее.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Увесистая, в крайнем случае можно и по голове кого-нибудь треснуть. Металлическая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, понятно подключение, задержек нет
Достоинства:
Комментарий:
ей бы type-c и было бы вообще восхитительно.
Достоинства:
Комментарий:
Пеоеодически отваливается. Win 11
Достоинства:
Комментарий:
Клава хорошо я, безшумная, удобная
Достоинства:
Комментарий:
Брал дочери,ей клавиатура понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
вообще огонь, за 2 месяца один раз на зарядку ставил, клава того стоит)
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги очень хорошая клава
Достоинства:
Комментарий:
отлично, без претензий работает
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура компактная, не занимает много места. Главное достоинство в том, что нет провода, который путается под руками, мешает и доставляет неудобство при использовании.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги норм, но после ноутбука как-то хипковат механизм клавиш, присутствует небольшой дребезг.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура. Компактная, удобная, на кнопки нажимать приятно. Крепкая, корпус металлический. Надолго хватает аккумулятора. Есть все клавиши кроме prnt scr. За неделю активной работы заглючила всего раз - нажал один раз, напечаталось 10 букв. В целом работать на ней очень комфортно. Имейте ввиду - некоторые работодатели запрещают подключение блютуз-клавиатур, уточните этот момент перед покупкой. Брал за 780р, в феврале \'25 была скидка. Можно брать и дороже, клавиатура качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Русские буквы лучше бы другим цветом сделали в сумерках уже плохо видно. Клавиши шумноваты, люфтят. Батарейка держит хорошо месяц, может больше.
Достоинства:
Комментарий:
Работает как нужно, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная и удобная! Использую для ноутбука, для музыкального ПО (работы в муз.прогах), работы c текстом и игр в Dota 2) . Позволяет очень быстро переключаться между PC, ноутбуком и телевизором. Рекомендую! Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично,срок службы 3 года,а производст
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая клавиатура. Работает уже больше месяца на одном заряде.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная тихая и увесистая клавиатура, довольно долго держит заряд, при том, что я вообще ее не отключаю
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура!!! красивая и удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура достойная!! Отклик хороший, задержек нет. Батарея держит долго. Из минусов - левый конттрол не удобен, дотягиваться сложно.. И где кнопка принтскрин???
Достоинства:
Комментарий:
В целом очень хорошая клавиатура, единственное ход клавиш непривычный пока, слишком будто бы мягкий даже для мембранки.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура работает, быстро подключается к планшету на windows. Все ок
Достоинства:
Комментарий:
нравится, что она работает по блютуз и долго без подзарядки работает
Достоинства:
Комментарий:
В целом достаточно удобная и добротная вещь, но через какое то время сваливается в спящий режим и уж очень долго из него выходит - несколько секунд жмякаешь по клавишам, а ничего не происходит... Если брать по акции, то можно с этим смириться.
Достоинства:
Комментарий:
купил за 700р, положил на полку) пока не нашёл применения
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал универсальную, стильную и четко работающую беспроводную клавиатуру.. хотел найти недорогой и беспроблемный вариант именно на Bluetooth, надоели эти USB-приемники всякие, занимают все порты зачем-то.. утверждаю факт - работает как проводная! Никаких шаманских бубен и геноцид нервных клеток)) Рекомендую! Всем удачи