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Клавиатура Gembird KBW-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Gembird KBW-1

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Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 2
Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 3
Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 4
Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 5
Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 6
Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 7
Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
серебристый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 1
  • Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 2
  • Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 3
  • Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 4
  • Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 5
  • Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 6
  • Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 7
  • Клавиатура Gembird KBW-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 420 руб.  1 760 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 299234
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Gembird KBW-1
1 420 руб. -19%
1 760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, гарантийный талон, упаковка
Цвет
серебристый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, кг.
1.01

Описание товара Клавиатура Gembird KBW-1

Клавиатура Gembird KBW-1 представляет собой устройство ввода, с которым вы сможете достичь абсолютного комфорта во время работы с компьютерным устройством. Особенность модели в беспроводном соединении с устройствами посредством ресивера USB. Благодаря этому вы получаете возможность управлять функциями компьютера на расстоянии, взяв клавиатуру в руки. Конструкция корпуса устройства предусматривает наличие платформы в верхней части основания, поэтому клавиатура будет слегка под наклоном, что поспособствует комфортному вводу и исключит блеск символов клавиш. Gembird KBW-1 ? это ножничная клавиатура, предусматривающая 104 клавиши, включая цифровой блок. Его наличие позволит облегчить ввод числовых данных. Преимущество клавиатуры в том, что, нажимая на клавиши, вы не будете ощущать слухового дискомфорта, ведь они отличаются бесшумностью при нажатии. Кнопки отличаются легким нажатием и максимально точным срабатыванием, поэтому каждое нажатие будет находить отклик на экране.



Теги товара: ножничные, бесшумные

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KBW-1

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура супер, выбирал что взять для рабочего компа, полностью устраивает, места занимает минимум, так же есть полноценный блок цифровой клавиатуры, что тоже повлияло на выбор данной модели. Единственное что доработал, приклеил ножки повыше, чтобы немного под наклоном была на столе, так намного удобнее.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Увесистая, в крайнем случае можно и по голове кого-нибудь треснуть. Металлическая.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, понятно подключение, задержек нет
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Глеб П.

Достоинства:


Комментарий:
ей бы type-c и было бы вообще восхитительно.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сучий дрозд

Достоинства:


Комментарий:
Пеоеодически отваливается. Win 11
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Илья Я.

Достоинства:


Комментарий:
Клава хорошо я, безшумная, удобная
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Саша

Достоинства:


Комментарий:
Брал дочери,ей клавиатура понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
вообще огонь, за 2 месяца один раз на зарядку ставил, клава того стоит)
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги очень хорошая клава
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, без претензий работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Лидия В.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура компактная, не занимает много места. Главное достоинство в том, что нет провода, который путается под руками, мешает и доставляет неудобство при использовании.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги норм, но после ноутбука как-то хипковат механизм клавиш, присутствует небольшой дребезг.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура. Компактная, удобная, на кнопки нажимать приятно. Крепкая, корпус металлический. Надолго хватает аккумулятора. Есть все клавиши кроме prnt scr. За неделю активной работы заглючила всего раз - нажал один раз, напечаталось 10 букв. В целом работать на ней очень комфортно. Имейте ввиду - некоторые работодатели запрещают подключение блютуз-клавиатур, уточните этот момент перед покупкой. Брал за 780р, в феврале \'25 была скидка. Можно брать и дороже, клавиатура качественная.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Русские буквы лучше бы другим цветом сделали в сумерках уже плохо видно. Клавиши шумноваты, люфтят. Батарейка держит хорошо месяц, может больше.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
А А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает как нужно, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная и удобная! Использую для ноутбука, для музыкального ПО (работы в муз.прогах), работы c текстом и игр в Dota 2) . Позволяет очень быстро переключаться между PC, ноутбуком и телевизором. Рекомендую! Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично,срок службы 3 года,а производст
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая клавиатура. Работает уже больше месяца на одном заряде.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная тихая и увесистая клавиатура, довольно долго держит заряд, при том, что я вообще ее не отключаю
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура!!! красивая и удобная.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура достойная!! Отклик хороший, задержек нет. Батарея держит долго. Из минусов - левый конттрол не удобен, дотягиваться сложно.. И где кнопка принтскрин???
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом очень хорошая клавиатура, единственное ход клавиш непривычный пока, слишком будто бы мягкий даже для мембранки.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура работает, быстро подключается к планшету на windows. Все ок
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
нравится, что она работает по блютуз и долго без подзарядки работает
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Станислав О.

Достоинства:


Комментарий:
В целом достаточно удобная и добротная вещь, но через какое то время сваливается в спящий режим и уж очень долго из него выходит - несколько секунд жмякаешь по клавишам, а ничего не происходит... Если брать по акции, то можно с этим смириться.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
купил за 700р, положил на полку) пока не нашёл применения
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2022
Starik

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал универсальную, стильную и четко работающую беспроводную клавиатуру.. хотел найти недорогой и беспроблемный вариант именно на Bluetooth, надоели эти USB-приемники всякие, занимают все порты зачем-то.. утверждаю факт - работает как проводная! Никаких шаманских бубен и геноцид нервных клеток)) Рекомендую! Всем удачи



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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, гарантийный талон, упаковка
Цвет
серебристый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Gembird KBW-1 представляет собой устройство ввода, с которым вы сможете достичь абсолютного комфорта во время работы с компьютерным устройством. Особенность модели в беспроводном соединении с устройствами посредством ресивера USB. Благодаря этому вы получаете возможность управлять функциями компьютера на расстоянии, взяв клавиатуру в руки. Конструкция корпуса устройства предусматривает наличие платформы в верхней части основания, поэтому клавиатура будет слегка под наклоном, что поспособствует комфортному вводу и исключит блеск символов клавиш. Gembird KBW-1 ? это ножничная клавиатура, предусматривающая 104 клавиши, включая цифровой блок. Его наличие позволит облегчить ввод числовых данных. Преимущество клавиатуры в том, что, нажимая на клавиши, вы не будете ощущать слухового дискомфорта, ведь они отличаются бесшумностью при нажатии. Кнопки отличаются легким нажатием и максимально точным срабатыванием, поэтому каждое нажатие будет находить отклик на экране.


Теги товара: ножничные, бесшумные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура супер, выбирал что взять для рабочего компа, полностью устраивает, места занимает минимум, так же есть полноценный блок цифровой клавиатуры, что тоже повлияло на выбор данной модели. Единственное что доработал, приклеил ножки повыше, чтобы немного под наклоном была на столе, так намного удобнее.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Увесистая, в крайнем случае можно и по голове кого-нибудь треснуть. Металлическая.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, понятно подключение, задержек нет
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Глеб П.

Достоинства:


Комментарий:
ей бы type-c и было бы вообще восхитительно.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сучий дрозд

Достоинства:


Комментарий:
Пеоеодически отваливается. Win 11
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Илья Я.

Достоинства:


Комментарий:
Клава хорошо я, безшумная, удобная
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Саша

Достоинства:


Комментарий:
Брал дочери,ей клавиатура понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
вообще огонь, за 2 месяца один раз на зарядку ставил, клава того стоит)
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги очень хорошая клава
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, без претензий работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Лидия В.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура компактная, не занимает много места. Главное достоинство в том, что нет провода, который путается под руками, мешает и доставляет неудобство при использовании.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги норм, но после ноутбука как-то хипковат механизм клавиш, присутствует небольшой дребезг.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура. Компактная, удобная, на кнопки нажимать приятно. Крепкая, корпус металлический. Надолго хватает аккумулятора. Есть все клавиши кроме prnt scr. За неделю активной работы заглючила всего раз - нажал один раз, напечаталось 10 букв. В целом работать на ней очень комфортно. Имейте ввиду - некоторые работодатели запрещают подключение блютуз-клавиатур, уточните этот момент перед покупкой. Брал за 780р, в феврале \'25 была скидка. Можно брать и дороже, клавиатура качественная.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Русские буквы лучше бы другим цветом сделали в сумерках уже плохо видно. Клавиши шумноваты, люфтят. Батарейка держит хорошо месяц, может больше.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
А А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает как нужно, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная и удобная! Использую для ноутбука, для музыкального ПО (работы в муз.прогах), работы c текстом и игр в Dota 2) . Позволяет очень быстро переключаться между PC, ноутбуком и телевизором. Рекомендую! Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично,срок службы 3 года,а производст
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая клавиатура. Работает уже больше месяца на одном заряде.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная тихая и увесистая клавиатура, довольно долго держит заряд, при том, что я вообще ее не отключаю
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура!!! красивая и удобная.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура достойная!! Отклик хороший, задержек нет. Батарея держит долго. Из минусов - левый конттрол не удобен, дотягиваться сложно.. И где кнопка принтскрин???
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом очень хорошая клавиатура, единственное ход клавиш непривычный пока, слишком будто бы мягкий даже для мембранки.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура работает, быстро подключается к планшету на windows. Все ок
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
нравится, что она работает по блютуз и долго без подзарядки работает
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Станислав О.

Достоинства:


Комментарий:
В целом достаточно удобная и добротная вещь, но через какое то время сваливается в спящий режим и уж очень долго из него выходит - несколько секунд жмякаешь по клавишам, а ничего не происходит... Если брать по акции, то можно с этим смириться.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
купил за 700р, положил на полку) пока не нашёл применения
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2022
Starik

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал универсальную, стильную и четко работающую беспроводную клавиатуру.. хотел найти недорогой и беспроблемный вариант именно на Bluetooth, надоели эти USB-приемники всякие, занимают все порты зачем-то.. утверждаю факт - работает как проводная! Никаких шаманских бубен и геноцид нервных клеток)) Рекомендую! Всем удачи


Клавиатура Gembird KBW-1 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1420 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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