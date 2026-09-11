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Клавиатура + мышь A4Tech 3330N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь A4Tech 3330N

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Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 1
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 2
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 3
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 4
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 5
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 6
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 7
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 8
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 9
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 10
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 11
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 12
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 13
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 1
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 2
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 3
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 4
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 5
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 6
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 7
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 8
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 9
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 10
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 11
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 12
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 13
  • Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541183
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь A4Tech 3330N
1 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech 3330N

Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство для тех, кто ценит комфорт и качество. Эта мембранная клавиатура предоставляет беспроводное подключение, что позволяет использовать её без ограничений в радиусе до 15 метров. Это делает её идеальным выбором для использования с персональным компьютером, особенно в больших помещениях или при необходимости удаленного управления. Клавиатура питается от одной батареи типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Она использует радиоканал для подключения, что гарантирует стабильную и надежную связь с устройством. Раскладка клавиатуры выполнена в стандарте JIS, что подойдет пользователям, привыкшим к этому формату. Компактный и элегантный дизайн в черном цвете отлично впишется в любой интерьер рабочего места. При весе всего 448 г клавиатура сохраняет отличную устойчивость и удобство в использовании. Клавиатура A4TECH — это сочетание качества, удобства и современного подхода к эргономике, что делает её отличным выбором для повседневной работы с ПК.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь A4Tech 3330N




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство для тех, кто ценит комфорт и качество. Эта мембранная клавиатура предоставляет беспроводное подключение, что позволяет использовать её без ограничений в радиусе до 15 метров. Это делает её идеальным выбором для использования с персональным компьютером, особенно в больших помещениях или при необходимости удаленного управления. Клавиатура питается от одной батареи типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Она использует радиоканал для подключения, что гарантирует стабильную и надежную связь с устройством. Раскладка клавиатуры выполнена в стандарте JIS, что подойдет пользователям, привыкшим к этому формату. Компактный и элегантный дизайн в черном цвете отлично впишется в любой интерьер рабочего места. При весе всего 448 г клавиатура сохраняет отличную устойчивость и удобство в использовании. Клавиатура A4TECH — это сочетание качества, удобства и современного подхода к эргономике, что делает её отличным выбором для повседневной работы с ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь A4Tech 3330N - стоимость товара 1490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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