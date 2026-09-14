Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727406
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х13х4
Вес, г.
600
Описание товара Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный
Клавиатура проводная Defender Mechanoid GK-581 [45581] оснащена 87 клавишами с красной подсветкой, которая исключает погрешности ввода. Тактильные переключатели Brown отличает низкий уровень шума во время нажатия. Defender Mechanoid GK-581 [45581] в пластиковом корпусе черного цвета синхронизируется с необходимым устройством через 1.5-метровый кабель. Кейкапы выполнены по технологии двойного литья Double-shot, не допускающей истирания символов. Жизненный цикл модели рассчитан на 50 млн кликов. Отсутствие цифрового блока указывает на компактное размещение аксессуара на рабочем столе.
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Развернуть
Модель переключателей
Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура проводная Defender Mechanoid GK-581 [45581] оснащена 87 клавишами с красной подсветкой, которая исключает погрешности ввода. Тактильные переключатели Brown отличает низкий уровень шума во время нажатия. Defender Mechanoid GK-581 [45581] в пластиковом корпусе черного цвета синхронизируется с необходимым устройством через 1.5-метровый кабель. Кейкапы выполнены по технологии двойного литья Double-shot, не допускающей истирания символов. Жизненный цикл модели рассчитан на 50 млн кликов. Отсутствие цифрового блока указывает на компактное размещение аксессуара на рабочем столе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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