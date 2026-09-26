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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый

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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 1
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 2
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 3
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 4
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 5
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 6
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 7
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255840
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, кг.
1.13

Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый

Клавиатура A4Tech — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Она оснащена мембранными переключателями, обеспечивающими тихий и мягкий ход клавиш, что делает ее оптимальным выбором для повседневной работы и развлечений. Клавиатура имеет полноразмерный формат и включает 104 клавиши, что обеспечивает полный набор функций и удобство в использовании. Эргономичная раскладка JIS способствует комфортному и легкому вводу текстов как для опытных пользователей, так и для новичков. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильную связь с ПК, исключая задержки и разрывы соединения. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что предоставляет достаточную свободу для удобного расположения клавиатуры на рабочем месте. Изящный белый цвет корпуса добавляет эстетики и стиля вашему рабочему пространству. При весе всего 534 грамма клавиатура остается стабильной и надежной в эксплуатации. Продукция бренда A4Tech славится своим качеством и долговечностью, поэтому эта клавиатура станет отличным дополнением к вашему рабочему или домашнему компьютеру.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Она оснащена мембранными переключателями, обеспечивающими тихий и мягкий ход клавиш, что делает ее оптимальным выбором для повседневной работы и развлечений. Клавиатура имеет полноразмерный формат и включает 104 клавиши, что обеспечивает полный набор функций и удобство в использовании. Эргономичная раскладка JIS способствует комфортному и легкому вводу текстов как для опытных пользователей, так и для новичков. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильную связь с ПК, исключая задержки и разрывы соединения. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что предоставляет достаточную свободу для удобного расположения клавиатуры на рабочем месте. Изящный белый цвет корпуса добавляет эстетики и стиля вашему рабочему пространству. При весе всего 534 грамма клавиатура остается стабильной и надежной в эксплуатации. Продукция бренда A4Tech славится своим качеством и долговечностью, поэтому эта клавиатура станет отличным дополнением к вашему рабочему или домашнему компьютеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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