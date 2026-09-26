Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый
Клавиатура A4Tech — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Она оснащена мембранными переключателями, обеспечивающими тихий и мягкий ход клавиш, что делает ее оптимальным выбором для повседневной работы и развлечений. Клавиатура имеет полноразмерный формат и включает 104 клавиши, что обеспечивает полный набор функций и удобство в использовании. Эргономичная раскладка JIS способствует комфортному и легкому вводу текстов как для опытных пользователей, так и для новичков. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильную связь с ПК, исключая задержки и разрывы соединения. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что предоставляет достаточную свободу для удобного расположения клавиатуры на рабочем месте. Изящный белый цвет корпуса добавляет эстетики и стиля вашему рабочему пространству. При весе всего 534 грамма клавиатура остается стабильной и надежной в эксплуатации. Продукция бренда A4Tech славится своим качеством и долговечностью, поэтому эта клавиатура станет отличным дополнением к вашему рабочему или домашнему компьютеру.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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