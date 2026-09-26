Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный
A4TECH представляет беспроводную мембранную клавиатуру, идеально подходящую для использования с персональным компьютером. Эта клавиатура отличается компактным форматом TKL (80%), что делает её удобной для тех, кто предпочитает более компактные устройства без цифрового блока. Оборудованная 86 клавишами в стандартной ANSI раскладке, она обеспечивает привычное расположение клавиш для комфортного набора текста и работы. Беспроводная связь обеспечивает свободу передвижения и избавляет от лишних проводов на рабочем столе. Радиус действия позволяет комфортно работать на удалении, сохраняя надежное соединение с вашим ПК. Клавиша Fn расширяет функциональность устройства, предоставляя быстрый доступ к дополнительным командам. Клавиатура выполнена в элегантном черном цвете, который хорошо впишется в любой интерьер рабочего места. Для питания используется всего одна батарейка типа АА, что обеспечивает простоту в эксплуатации и доступность замены источника питания. A4TECH предлагает надежность и удобство в использовании, делая эту модель отличным выбором для профессиональной и повседневной работы.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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