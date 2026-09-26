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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный

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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
86
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612807
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, г.
605

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный

A4TECH представляет беспроводную мембранную клавиатуру, идеально подходящую для использования с персональным компьютером. Эта клавиатура отличается компактным форматом TKL (80%), что делает её удобной для тех, кто предпочитает более компактные устройства без цифрового блока. Оборудованная 86 клавишами в стандартной ANSI раскладке, она обеспечивает привычное расположение клавиш для комфортного набора текста и работы. Беспроводная связь обеспечивает свободу передвижения и избавляет от лишних проводов на рабочем столе. Радиус действия позволяет комфортно работать на удалении, сохраняя надежное соединение с вашим ПК. Клавиша Fn расширяет функциональность устройства, предоставляя быстрый доступ к дополнительным командам. Клавиатура выполнена в элегантном черном цвете, который хорошо впишется в любой интерьер рабочего места. Для питания используется всего одна батарейка типа АА, что обеспечивает простоту в эксплуатации и доступность замены источника питания. A4TECH предлагает надежность и удобство в использовании, делая эту модель отличным выбором для профессиональной и повседневной работы.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
A4TECH представляет беспроводную мембранную клавиатуру, идеально подходящую для использования с персональным компьютером. Эта клавиатура отличается компактным форматом TKL (80%), что делает её удобной для тех, кто предпочитает более компактные устройства без цифрового блока. Оборудованная 86 клавишами в стандартной ANSI раскладке, она обеспечивает привычное расположение клавиш для комфортного набора текста и работы. Беспроводная связь обеспечивает свободу передвижения и избавляет от лишних проводов на рабочем столе. Радиус действия позволяет комфортно работать на удалении, сохраняя надежное соединение с вашим ПК. Клавиша Fn расширяет функциональность устройства, предоставляя быстрый доступ к дополнительным командам. Клавиатура выполнена в элегантном черном цвете, который хорошо впишется в любой интерьер рабочего места. Для питания используется всего одна батарейка типа АА, что обеспечивает простоту в эксплуатации и доступность замены источника питания. A4TECH предлагает надежность и удобство в использовании, делая эту модель отличным выбором для профессиональной и повседневной работы.
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