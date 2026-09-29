Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%980 руб. 2 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358094
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
800
Описание товара Набор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный
Набор из классической мембранной клавиатуры и светодиодной оптической мыши. Мышка подходит для правой и левой руки. Размеры клавиатуры: 392 х 125,6 х 28,9 мм. Размеры мыши: 154,3 х 49,4 х 11,4 мм.
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Набор из классической мембранной клавиатуры и светодиодной оптической мыши. Мышка подходит для правой и левой руки. Размеры клавиатуры: 392 х 125,6 х 28,9 мм. Размеры мыши: 154,3 х 49,4 х 11,4 мм.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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