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Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный

23 Отзывы
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Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 1
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 2
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 3
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 4
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 5
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 6
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 7
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 8
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 9
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 10
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 1
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 2
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 3
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 4
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 5
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 6
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 7
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 8
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 9
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 10
  • Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512600
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный
1 150 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х3
Вес, г.
800

Описание товара Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный

Клавиатура A4Tech — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК. Этот полноразмерный аксессуар выполнен в классическом черном цвете и оснащен 104 клавишами. Мембранная конструкция клавиатуры обеспечивает комфортный и тихий набор текста, а также повышенную надежность и долговечность. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильную и быструю передачу данных. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что предоставляет свободу размещения устройства на рабочем месте. Раскладка JIS поддерживает эргономичный и интуитивно понятный процесс ввода. Особенностью клавиатуры является наличие функциональной клавиши (Fn), которая расширяет возможности управления, позволяя быстро и удобно выполнять различные команды и функции. Этот аксессуар от бренда A4Tech станет отличным выбором для повседневного использования, обеспечивая удобство, практичность и стиль на вашем рабочем столе.

Отзывы о товаре Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобна при работе. Мышь эргономична, мало шума щелчков.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Цена качество-все устраивает!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Немного испорчена упаковка, но товар в порядке. Очень приятная клава и мышка, мягкие, тихие, собранные.. Очень не плохое качество! Удивлен за такую цену.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Глеб Т.

Достоинства:


Комментарий:
за такую ценц ок - но клавиатура ватная
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
на 5 очень чувствительная мягкая в работе!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Юрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, хорошее качество за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Марат

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура хорошая, пластик неплохой. За свои деньги надежная и приятная тактильно. Мышка тоже неплохая, в руке лежит удобно
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший , пользоваться нужно
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, удобная мышка. Работают идеально
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Джавид Г.

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену, довольно хорошая клавиатура и мышь
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая качественная клавиатура + мышь
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
подключили, всё работает очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная клавиатура. Есть русский язык. Мышка тихая. Все по usb как в описании. Хороший набор, меня устроил.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нареканий хватает, но за эти деньги сложно придираться
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
доставили очень быстро. на вид все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
В свою цену - ок. Не хлипкое, полноформатное.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Валера

Достоинства:


Комментарий:
пять с плюсом не думал что клава и мышка такие бесшумные и легкие в нажатии особенно мышка ))
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший бюджетный вариант. Мама довольна. удобная, бесшумная. надеюсь долго прослужит. отдельно спасибо за быструю доставку! пришла на день раньше заявленого срока.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Недорогой и удобный комплект клавиатура+мышь. Просто работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Клава как клава) 5 звезд за фирму)
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Анастасия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась. Доставка супер быстрая. Качественный и доступный по цене комплект. Мышка бесшумная. Приятно нажимать. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Приятная клавиатура, мягкий нажим клавиш
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Не сильно громкая, с длинным ходом клавиш. Мягкая. У мыши колесо прокрутки странное, широкое и плоское. Выбирал в качестве более дешевой альтернативы логитека мк120 - вроде норм.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК. Этот полноразмерный аксессуар выполнен в классическом черном цвете и оснащен 104 клавишами. Мембранная конструкция клавиатуры обеспечивает комфортный и тихий набор текста, а также повышенную надежность и долговечность. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильную и быструю передачу данных. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что предоставляет свободу размещения устройства на рабочем месте. Раскладка JIS поддерживает эргономичный и интуитивно понятный процесс ввода. Особенностью клавиатуры является наличие функциональной клавиши (Fn), которая расширяет возможности управления, позволяя быстро и удобно выполнять различные команды и функции. Этот аксессуар от бренда A4Tech станет отличным выбором для повседневного использования, обеспечивая удобство, практичность и стиль на вашем рабочем столе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобна при работе. Мышь эргономична, мало шума щелчков.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Цена качество-все устраивает!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Немного испорчена упаковка, но товар в порядке. Очень приятная клава и мышка, мягкие, тихие, собранные.. Очень не плохое качество! Удивлен за такую цену.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Глеб Т.

Достоинства:


Комментарий:
за такую ценц ок - но клавиатура ватная
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
на 5 очень чувствительная мягкая в работе!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Юрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, хорошее качество за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Марат

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура хорошая, пластик неплохой. За свои деньги надежная и приятная тактильно. Мышка тоже неплохая, в руке лежит удобно
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший , пользоваться нужно
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, удобная мышка. Работают идеально
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Джавид Г.

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену, довольно хорошая клавиатура и мышь
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая качественная клавиатура + мышь
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
подключили, всё работает очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная клавиатура. Есть русский язык. Мышка тихая. Все по usb как в описании. Хороший набор, меня устроил.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нареканий хватает, но за эти деньги сложно придираться
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
доставили очень быстро. на вид все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
В свою цену - ок. Не хлипкое, полноформатное.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Валера

Достоинства:


Комментарий:
пять с плюсом не думал что клава и мышка такие бесшумные и легкие в нажатии особенно мышка ))
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший бюджетный вариант. Мама довольна. удобная, бесшумная. надеюсь долго прослужит. отдельно спасибо за быструю доставку! пришла на день раньше заявленого срока.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Недорогой и удобный комплект клавиатура+мышь. Просто работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Клава как клава) 5 звезд за фирму)
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Анастасия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась. Доставка супер быстрая. Качественный и доступный по цене комплект. Мышка бесшумная. Приятно нажимать. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Приятная клавиатура, мягкий нажим клавиш
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Не сильно громкая, с длинным ходом клавиш. Мягкая. У мыши колесо прокрутки странное, широкое и плоское. Выбирал в качестве более дешевой альтернативы логитека мк120 - вроде норм.


Купить Набор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный - по цене 1150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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