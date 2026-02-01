Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512616
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
комплект сменных панелей, документация
Цвет
белый, серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
470
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый
Классическая, проводная, интерфейс - USB, мембранные клавиши.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
комплект сменных панелей, документация
Цвет
белый, серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Классическая, проводная, интерфейс - USB, мембранные клавиши.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, ход клавиш почти бесшумный, хороший отклик
Достоинства:
Комментарий:
Нравится очень. Люблю печатать на клавиатурах, где не сильно выпуклые кнопки. Красивая и удобная.
Достоинства:
Комментарий:
К клавиатуре никаких нареканий. Выполнена качественно. Пластик хороший. На ощупь приятный. Но может подойти не всем так как нет ножек для установки под наклоном. Лежит почти полностью горизонтально. Не очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Непривычно маленькая, плюс не люблю клавишу \"fn\", она бесполезная и занимает место. В остальном - балждёжная клавиатура с очень тихим нажатием. По отклику - не знаю, не киберкотлета, меня всё в играх устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная клавиатура. Клавиши мягкие. После старой привыкаю
Достоинства:
Комментарий:
очень тихая клавиатура и очень мягкое нажатие, мне даже из-за компьютера не хочется выходить теперь
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная клавиатура. Хороший подарок. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура бесшумная, эргономичная, приятно работать. Единственный минус, западнее клавиша *ъ*, поэтому звезду снимаю.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бесшумная клавиатура, сначала надо немного привыкнуть.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, занимает мало места) комфортно и удобно
Достоинства:
Комментарий:
Не взяла, потому что проводная. Но это уже моя проблема - не увидела в описании))) Взяла в итоге беспроводную
Достоинства:
Комментарий:
лучшая из всех, что у меня были. тихая, удобная и просто красивая)
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура отличная. Мягко и тихо работают кнопки. Всем нуждающимся рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
в целом клавиатура хорошая, вполне удобная, плюс смартфон можно поставить. есть один недостаток незначительный, были бы нижние ножки раскладные для поднятия клавиатуры под больший угол, это было бы удобнее конечно.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая , приятная , а главное тихая клавиатура Приятно стало работать Плюс есть сменная насадка , для поставки телефона Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Клава за свои бабки делает вещи Китайцы делают вещи
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравилась беззвучная тоненькая компактная живем в однушке чтоб раздражать жену сделал ей подарок
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура супер, приятное нажатие, тихое, все клавиши работают корректно. Очень довольна покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура тихая, красивая, но единственное неудобство — чтобы нажать клавиши f1-f12 нужно зажимать fn, смысл этого я до сих пор не понял.
Достоинства:
Комментарий:
Вот тут нет слов. Клавиатура действительно поразила тактильным приятным нажатием и хорошим тихим откликом
Достоинства:
Комментарий:
клавиша 0 на малой клавиатуре не всегда прожимается, а так все устраивает, мягкая и бесшумная
Достоинства:
Комментарий:
норм проводная клава. действительно бесшумная. для меня это было главное условие.
Достоинства:
Комментарий:
Хоть и не подошёл подарок по размеру, сама клавиатура отличная, очень тихое нажатие, что не слышно, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Бесшумная, + дизайн. Из минусов - клавиша S нажималась без обратной связи, но отрабатывала, разобрал и собрал - всё ок. Так же нет ножек - для меня не минус.
Достоинства:
Комментарий:
обалденная клавиатура за эти деньги Мягкая,бесшумная..работать одно удовольствие,единственное ,что нет угла наклона,но мне как раз такая и нужна,берите не прогадаете.Однозначно рекомендую товар и продавца
Достоинства:
Комментарий:
действительно тихая . пластик хороший и приятное нажатие по клавишам.
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура, ход клавиш мягкий, очень прям при очень тихая. заказ пришел быстро. рекомендую!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Бесшумная, тактильно приятная, за свои деньги топ.
Достоинства:
Комментарий:
Классная клава. Кнопки мягко нажимаются и не клацают. Мне нра есть сменная панелька мятного цвета. По умолчанию стоит серая
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клава, только крепления от накладки при первой попытке поменять ее - отвалились)) но это на функционал основной не влияет! Мягкий ход клавиш особо прекрасен
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, клава тихая и мягкая, жена на ней проиграла в битемап игру всю ночь- ребенок даже не проснулся
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, качественная, бесшумная, полностью оправдала ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Очень симпатичная, компактная, тихая клавиатура. Мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, мягкие клавиши, что ожидал, то и получил, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, очень приятная, не залипает, стильно и компактно смотрится, приятно печатать и работать
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура радует тихим и мягким нажатием. К IMac подключиталась без осложнений. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная клавиатура, то что и хотела. Ее совсем не слышно + мягкое нажатие Ну красота! Купила для работы в офисе- идеально Подставка для телефона огромный плюс
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура низкопрофильная, стильная, красивая, аккуратная ! Исправная ! Спасибо продавцу за хороший товар!
Достоинства:
Комментарий:
изображению соответствует. бесшумная. несколько месяцев работает без нареканий
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, ход клавиш почти бесшумный, хороший отклик
Достоинства:
Комментарий:
Нравится очень. Люблю печатать на клавиатурах, где не сильно выпуклые кнопки. Красивая и удобная.
Достоинства:
Комментарий:
К клавиатуре никаких нареканий. Выполнена качественно. Пластик хороший. На ощупь приятный. Но может подойти не всем так как нет ножек для установки под наклоном. Лежит почти полностью горизонтально. Не очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Непривычно маленькая, плюс не люблю клавишу \"fn\", она бесполезная и занимает место. В остальном - балждёжная клавиатура с очень тихим нажатием. По отклику - не знаю, не киберкотлета, меня всё в играх устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная клавиатура. Клавиши мягкие. После старой привыкаю
Достоинства:
Комментарий:
очень тихая клавиатура и очень мягкое нажатие, мне даже из-за компьютера не хочется выходить теперь
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная клавиатура. Хороший подарок. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура бесшумная, эргономичная, приятно работать. Единственный минус, западнее клавиша *ъ*, поэтому звезду снимаю.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бесшумная клавиатура, сначала надо немного привыкнуть.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, занимает мало места) комфортно и удобно
Достоинства:
Комментарий:
Не взяла, потому что проводная. Но это уже моя проблема - не увидела в описании))) Взяла в итоге беспроводную
Достоинства:
Комментарий:
лучшая из всех, что у меня были. тихая, удобная и просто красивая)
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура отличная. Мягко и тихо работают кнопки. Всем нуждающимся рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
в целом клавиатура хорошая, вполне удобная, плюс смартфон можно поставить. есть один недостаток незначительный, были бы нижние ножки раскладные для поднятия клавиатуры под больший угол, это было бы удобнее конечно.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая , приятная , а главное тихая клавиатура Приятно стало работать Плюс есть сменная насадка , для поставки телефона Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Клава за свои бабки делает вещи Китайцы делают вещи
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравилась беззвучная тоненькая компактная живем в однушке чтоб раздражать жену сделал ей подарок
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура супер, приятное нажатие, тихое, все клавиши работают корректно. Очень довольна покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура тихая, красивая, но единственное неудобство — чтобы нажать клавиши f1-f12 нужно зажимать fn, смысл этого я до сих пор не понял.
Достоинства:
Комментарий:
Вот тут нет слов. Клавиатура действительно поразила тактильным приятным нажатием и хорошим тихим откликом
Достоинства:
Комментарий:
клавиша 0 на малой клавиатуре не всегда прожимается, а так все устраивает, мягкая и бесшумная
Достоинства:
Комментарий:
норм проводная клава. действительно бесшумная. для меня это было главное условие.
Достоинства:
Комментарий:
Хоть и не подошёл подарок по размеру, сама клавиатура отличная, очень тихое нажатие, что не слышно, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Бесшумная, + дизайн. Из минусов - клавиша S нажималась без обратной связи, но отрабатывала, разобрал и собрал - всё ок. Так же нет ножек - для меня не минус.
Достоинства:
Комментарий:
обалденная клавиатура за эти деньги Мягкая,бесшумная..работать одно удовольствие,единственное ,что нет угла наклона,но мне как раз такая и нужна,берите не прогадаете.Однозначно рекомендую товар и продавца
Достоинства:
Комментарий:
действительно тихая . пластик хороший и приятное нажатие по клавишам.
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура, ход клавиш мягкий, очень прям при очень тихая. заказ пришел быстро. рекомендую!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Бесшумная, тактильно приятная, за свои деньги топ.
Достоинства:
Комментарий:
Классная клава. Кнопки мягко нажимаются и не клацают. Мне нра есть сменная панелька мятного цвета. По умолчанию стоит серая
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клава, только крепления от накладки при первой попытке поменять ее - отвалились)) но это на функционал основной не влияет! Мягкий ход клавиш особо прекрасен
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, клава тихая и мягкая, жена на ней проиграла в битемап игру всю ночь- ребенок даже не проснулся
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, качественная, бесшумная, полностью оправдала ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Очень симпатичная, компактная, тихая клавиатура. Мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, мягкие клавиши, что ожидал, то и получил, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, очень приятная, не залипает, стильно и компактно смотрится, приятно печатать и работать
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура радует тихим и мягким нажатием. К IMac подключиталась без осложнений. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная клавиатура, то что и хотела. Ее совсем не слышно + мягкое нажатие Ну красота! Купила для работы в офисе- идеально Подставка для телефона огромный плюс
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура низкопрофильная, стильная, красивая, аккуратная ! Исправная ! Спасибо продавцу за хороший товар!
Достоинства:
Комментарий:
изображению соответствует. бесшумная. несколько месяцев работает без нареканий