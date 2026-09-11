Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
В наличии
Код товара: 512617
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 220 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
комплект сменных панелей, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
800
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый
Встроенная подставка для смартфона надежно удерживает устройства размером до 6,8 дюймов с удобным углом для чтения. Сменные цветные пластины. Защита от попадания жидкостей.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
комплект сменных панелей, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Встроенная подставка для смартфона надежно удерживает устройства размером до 6,8 дюймов с удобным углом для чтения. Сменные цветные пластины. Защита от попадания жидкостей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Купить Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый - по цене 1220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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