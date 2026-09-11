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Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512617
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый
1 220 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
комплект сменных панелей, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый

Встроенная подставка для смартфона надежно удерживает устройства размером до 6,8 дюймов с удобным углом для чтения. Сменные цветные пластины. Защита от попадания жидкостей.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
комплект сменных панелей, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Описание
Встроенная подставка для смартфона надежно удерживает устройства размером до 6,8 дюймов с удобным углом для чтения. Сменные цветные пластины. Защита от попадания жидкостей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый - по цене 1220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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