Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый
Клавиатура A4Tech — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для использования как с настольными ПК, так и с ноутбуками. Оборудованная мембранной технологией, эта клавиатура обеспечивает мягкий и тихий ход клавиш, что делает ее отличным выбором для домашнего и офисного использования. С компоновкой клавиш в формате 75% и раскладкой ANSI, клавиатура содержит 86 клавиш, предлагая все необходимые функции в более компактном размере, экономя при этом пространство на вашем рабочем столе. Она оснащена функциональной клавишей (Fn), позволяющей с легкостью управлять мультимедийными и другими быстрыми настройками. Беспроводное подключение при помощи Bluetooth и радиоканала обеспечивает свободу перемещения и стабильную связь на расстоянии до 10 метров, что позволяет работать без привязки к рабочему месту. Модель выполнена в элегантном черном цвете, который прекрасно впишется в любой интерьер. Клавиатура A4Tech — это сочетание передовых технологий и удобства, обеспечивающее комфортную работу с текстом и программами в любых условиях.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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