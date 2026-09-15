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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
86
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 544636
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый
1 220 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый

Клавиатура A4Tech — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для использования как с настольными ПК, так и с ноутбуками. Оборудованная мембранной технологией, эта клавиатура обеспечивает мягкий и тихий ход клавиш, что делает ее отличным выбором для домашнего и офисного использования. С компоновкой клавиш в формате 75% и раскладкой ANSI, клавиатура содержит 86 клавиш, предлагая все необходимые функции в более компактном размере, экономя при этом пространство на вашем рабочем столе. Она оснащена функциональной клавишей (Fn), позволяющей с легкостью управлять мультимедийными и другими быстрыми настройками. Беспроводное подключение при помощи Bluetooth и радиоканала обеспечивает свободу перемещения и стабильную связь на расстоянии до 10 метров, что позволяет работать без привязки к рабочему месту. Модель выполнена в элегантном черном цвете, который прекрасно впишется в любой интерьер. Клавиатура A4Tech — это сочетание передовых технологий и удобства, обеспечивающее комфортную работу с текстом и программами в любых условиях.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для использования как с настольными ПК, так и с ноутбуками. Оборудованная мембранной технологией, эта клавиатура обеспечивает мягкий и тихий ход клавиш, что делает ее отличным выбором для домашнего и офисного использования. С компоновкой клавиш в формате 75% и раскладкой ANSI, клавиатура содержит 86 клавиш, предлагая все необходимые функции в более компактном размере, экономя при этом пространство на вашем рабочем столе. Она оснащена функциональной клавишей (Fn), позволяющей с легкостью управлять мультимедийными и другими быстрыми настройками. Беспроводное подключение при помощи Bluetooth и радиоканала обеспечивает свободу перемещения и стабильную связь на расстоянии до 10 метров, что позволяет работать без привязки к рабочему месту. Модель выполнена в элегантном черном цвете, который прекрасно впишется в любой интерьер. Клавиатура A4Tech — это сочетание передовых технологий и удобства, обеспечивающее комфортную работу с текстом и программами в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый - по цене 1220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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