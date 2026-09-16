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Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016)

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Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 1
Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 2
Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 3
Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 4
Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 5
Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 6
Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718448
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016)
1 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Клавиатура/мышь/приемник/руководство пользователя/1AA/1AAA
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х4
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016)

Клавиатура + мышь Acer OCC401, (ZL.ACCCC.016) предназначен для офисных и домашних пользователей, ищущих надежное и удобное устройство для ежедневных задач. Этот набор сочетает в себе эргономичный дизайн, функциональность и качество сборки, что делает его популярным выбором среди пользователей.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Клавиатура/мышь/приемник/руководство пользователя/1AA/1AAA
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура + мышь Acer OCC401, (ZL.ACCCC.016) предназначен для офисных и домашних пользователей, ищущих надежное и удобное устройство для ежедневных задач. Этот набор сочетает в себе эргономичный дизайн, функциональность и качество сборки, что делает его популярным выбором среди пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016) - купить по цене 1240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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