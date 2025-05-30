Клавиатура Gembird KBW-3
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%1 260 руб. 1 530 руб.
В наличии
Код товара: 412050
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
1 260 руб. -18%
1 530 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, кг.
1.01
Описание товара Клавиатура Gembird KBW-3
Полноразмерная беспроводная клавиатура. Ножничный (бесшумный) механизм клавиш. Клавиши управления громкостью.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Полноразмерная беспроводная клавиатура. Ножничный (бесшумный) механизм клавиш. Клавиши управления громкостью.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура супер, выбирал что взять для рабочего компа, полностью устраивает, места занимает минимум, так же есть полноценный блок цифровой клавиатуры, что тоже повлияло на выбор данной модели. Единственное что доработал, приклеил ножки повыше, чтобы немного под наклоном была на столе, так намного удобнее.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Увесистая, в крайнем случае можно и по голове кого-нибудь треснуть. Металлическая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, понятно подключение, задержек нет
Достоинства:
Комментарий:
ей бы type-c и было бы вообще восхитительно.
Достоинства:
Комментарий:
Пеоеодически отваливается. Win 11
Достоинства:
Комментарий:
Клава хорошо я, безшумная, удобная
Достоинства:
Комментарий:
Брал дочери,ей клавиатура понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
вообще огонь, за 2 месяца один раз на зарядку ставил, клава того стоит)
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги очень хорошая клава
Достоинства:
Комментарий:
отлично, без претензий работает
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура компактная, не занимает много места. Главное достоинство в том, что нет провода, который путается под руками, мешает и доставляет неудобство при использовании.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги норм, но после ноутбука как-то хипковат механизм клавиш, присутствует небольшой дребезг.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура. Компактная, удобная, на кнопки нажимать приятно. Крепкая, корпус металлический. Надолго хватает аккумулятора. Есть все клавиши кроме prnt scr. За неделю активной работы заглючила всего раз - нажал один раз, напечаталось 10 букв. В целом работать на ней очень комфортно. Имейте ввиду - некоторые работодатели запрещают подключение блютуз-клавиатур, уточните этот момент перед покупкой. Брал за 780р, в феврале \'25 была скидка. Можно брать и дороже, клавиатура качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Русские буквы лучше бы другим цветом сделали в сумерках уже плохо видно. Клавиши шумноваты, люфтят. Батарейка держит хорошо месяц, может больше.
Достоинства:
Комментарий:
Работает как нужно, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная и удобная! Использую для ноутбука, для музыкального ПО (работы в муз.прогах), работы c текстом и игр в Dota 2) . Позволяет очень быстро переключаться между PC, ноутбуком и телевизором. Рекомендую! Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично,срок службы 3 года,а производст
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая клавиатура. Работает уже больше месяца на одном заряде.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная тихая и увесистая клавиатура, довольно долго держит заряд, при том, что я вообще ее не отключаю
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура!!! красивая и удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура достойная!! Отклик хороший, задержек нет. Батарея держит долго. Из минусов - левый конттрол не удобен, дотягиваться сложно.. И где кнопка принтскрин???
Достоинства:
Комментарий:
В целом очень хорошая клавиатура, единственное ход клавиш непривычный пока, слишком будто бы мягкий даже для мембранки.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура работает, быстро подключается к планшету на windows. Все ок
Достоинства:
Комментарий:
нравится, что она работает по блютуз и долго без подзарядки работает
Достоинства:
Комментарий:
В целом достаточно удобная и добротная вещь, но через какое то время сваливается в спящий режим и уж очень долго из него выходит - несколько секунд жмякаешь по клавишам, а ничего не происходит... Если брать по акции, то можно с этим смириться.
Достоинства:
Комментарий:
купил за 700р, положил на полку) пока не нашёл применения
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал универсальную, стильную и четко работающую беспроводную клавиатуру.. хотел найти недорогой и беспроблемный вариант именно на Bluetooth, надоели эти USB-приемники всякие, занимают все порты зачем-то.. утверждаю факт - работает как проводная! Никаких шаманских бубен и геноцид нервных клеток)) Рекомендую! Всем удачи
Клавиатура Gembird KBW-3 - по цене 1260 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KBW-3
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура супер, выбирал что взять для рабочего компа, полностью устраивает, места занимает минимум, так же есть полноценный блок цифровой клавиатуры, что тоже повлияло на выбор данной модели. Единственное что доработал, приклеил ножки повыше, чтобы немного под наклоном была на столе, так намного удобнее.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Увесистая, в крайнем случае можно и по голове кого-нибудь треснуть. Металлическая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, понятно подключение, задержек нет
Достоинства:
Комментарий:
ей бы type-c и было бы вообще восхитительно.
Достоинства:
Комментарий:
Пеоеодически отваливается. Win 11
Достоинства:
Комментарий:
Клава хорошо я, безшумная, удобная
Достоинства:
Комментарий:
Брал дочери,ей клавиатура понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
вообще огонь, за 2 месяца один раз на зарядку ставил, клава того стоит)
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги очень хорошая клава
Достоинства:
Комментарий:
отлично, без претензий работает
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура компактная, не занимает много места. Главное достоинство в том, что нет провода, который путается под руками, мешает и доставляет неудобство при использовании.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги норм, но после ноутбука как-то хипковат механизм клавиш, присутствует небольшой дребезг.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура. Компактная, удобная, на кнопки нажимать приятно. Крепкая, корпус металлический. Надолго хватает аккумулятора. Есть все клавиши кроме prnt scr. За неделю активной работы заглючила всего раз - нажал один раз, напечаталось 10 букв. В целом работать на ней очень комфортно. Имейте ввиду - некоторые работодатели запрещают подключение блютуз-клавиатур, уточните этот момент перед покупкой. Брал за 780р, в феврале \'25 была скидка. Можно брать и дороже, клавиатура качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Русские буквы лучше бы другим цветом сделали в сумерках уже плохо видно. Клавиши шумноваты, люфтят. Батарейка держит хорошо месяц, может больше.
Достоинства:
Комментарий:
Работает как нужно, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная и удобная! Использую для ноутбука, для музыкального ПО (работы в муз.прогах), работы c текстом и игр в Dota 2) . Позволяет очень быстро переключаться между PC, ноутбуком и телевизором. Рекомендую! Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично,срок службы 3 года,а производст
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая клавиатура. Работает уже больше месяца на одном заряде.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная тихая и увесистая клавиатура, довольно долго держит заряд, при том, что я вообще ее не отключаю
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура!!! красивая и удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура достойная!! Отклик хороший, задержек нет. Батарея держит долго. Из минусов - левый конттрол не удобен, дотягиваться сложно.. И где кнопка принтскрин???
Достоинства:
Комментарий:
В целом очень хорошая клавиатура, единственное ход клавиш непривычный пока, слишком будто бы мягкий даже для мембранки.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура работает, быстро подключается к планшету на windows. Все ок
Достоинства:
Комментарий:
нравится, что она работает по блютуз и долго без подзарядки работает
Достоинства:
Комментарий:
В целом достаточно удобная и добротная вещь, но через какое то время сваливается в спящий режим и уж очень долго из него выходит - несколько секунд жмякаешь по клавишам, а ничего не происходит... Если брать по акции, то можно с этим смириться.
Достоинства:
Комментарий:
купил за 700р, положил на полку) пока не нашёл применения
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал универсальную, стильную и четко работающую беспроводную клавиатуру.. хотел найти недорогой и беспроблемный вариант именно на Bluetooth, надоели эти USB-приемники всякие, занимают все порты зачем-то.. утверждаю факт - работает как проводная! Никаких шаманских бубен и геноцид нервных клеток)) Рекомендую! Всем удачи