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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый

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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 1
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 2
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 3
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 4
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 5
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 6
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 7
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 8
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный, оранжевый
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255809
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный, оранжевый
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
890

Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый

Клавиатура A4Tech – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Она выполнена в элегантном черно-оранжевом цвете, который добавляет ей выразительности и яркости. Эта полноразмерная клавиатура имеет традиционную японскую раскладку JIS и включает в себя 104 клавиши, обеспечивая удобство и точность ввода данных. Клавиатура оснащена мембранным типом клавиш, что гарантирует тихую и мягкую печать, снижая уровень шума и повышая комфорт работы. Беспроводное подключение позволяет избавиться от лишних проводов и обеспечит максимальную свободу движения на рабочем месте. Функциональность дополнительной клавиши Fn позволяет быстро и удобно управлять мультимедийными функциями и другими дополнительными возможностями устройства. Вес клавиатуры составляет 534 грамма, что делает ее достаточно устойчивой для настольного использования. С длиной кабеля 1.5 метра, данная клавиатура идеально подходит для повседневной работы и удовлетворяет всем современным требованиям пользователей. A4Tech вновь демонстрирует свое стремление к качеству и удобству, делая рабочий процесс максимально продуктивным и комфортным.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный, оранжевый
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
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Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Она выполнена в элегантном черно-оранжевом цвете, который добавляет ей выразительности и яркости. Эта полноразмерная клавиатура имеет традиционную японскую раскладку JIS и включает в себя 104 клавиши, обеспечивая удобство и точность ввода данных. Клавиатура оснащена мембранным типом клавиш, что гарантирует тихую и мягкую печать, снижая уровень шума и повышая комфорт работы. Беспроводное подключение позволяет избавиться от лишних проводов и обеспечит максимальную свободу движения на рабочем месте. Функциональность дополнительной клавиши Fn позволяет быстро и удобно управлять мультимедийными функциями и другими дополнительными возможностями устройства. Вес клавиатуры составляет 534 грамма, что делает ее достаточно устойчивой для настольного использования. С длиной кабеля 1.5 метра, данная клавиатура идеально подходит для повседневной работы и удовлетворяет всем современным требованиям пользователей. A4Tech вновь демонстрирует свое стремление к качеству и удобству, делая рабочий процесс максимально продуктивным и комфортным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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