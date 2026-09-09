Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/оранжевый
Клавиатура A4Tech – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Она выполнена в элегантном черно-оранжевом цвете, который добавляет ей выразительности и яркости. Эта полноразмерная клавиатура имеет традиционную японскую раскладку JIS и включает в себя 104 клавиши, обеспечивая удобство и точность ввода данных. Клавиатура оснащена мембранным типом клавиш, что гарантирует тихую и мягкую печать, снижая уровень шума и повышая комфорт работы. Беспроводное подключение позволяет избавиться от лишних проводов и обеспечит максимальную свободу движения на рабочем месте. Функциональность дополнительной клавиши Fn позволяет быстро и удобно управлять мультимедийными функциями и другими дополнительными возможностями устройства. Вес клавиатуры составляет 534 грамма, что делает ее достаточно устойчивой для настольного использования. С длиной кабеля 1.5 метра, данная клавиатура идеально подходит для повседневной работы и удовлетворяет всем современным требованиям пользователей. A4Tech вновь демонстрирует свое стремление к качеству и удобству, делая рабочий процесс максимально продуктивным и комфортным.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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