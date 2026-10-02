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Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350)

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Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 1
Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 2
Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 3
Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 4
Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 5
Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 6
Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 7
Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 351576
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350)
1 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
Клавиатура, Инструкция
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Вес, кг.
1.4

Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350)

Игровой набор включающий в себя клавиатуру, мышку, гарнитуру и коврик. Мышь с переливающейся подсветкой и возможностью смены DPI: 4 режима разрешения 800/1800/2400/3200 dpi. Редактор макросов. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Стабильная работа на высоких скоростях: сенсор фиксирует скоростное, до 1 м/с, перемещение мыши по любой поверхности. Он делает 3600 снимков поверхности в секунду (3600 FPS), что дает возможность перемещать мышь с ускорением до 8 G (78 м/сек2). 5 программируемых кнопок, 2 из которых боковые. Увеличенная ширина колесика и специальный рисунок протектора облегчают управление мышью. Расположение колеса оптимально для мгновенного переноса указательного пальца на колесо во время игры. Коврик тканевый, гладкое покрытие. Точное позиционирование курсора и оптимальное трение. Нескользящая каучуковая основа надежно фиксируется на любой поверхности. Оптимальная толщина ковра 3 мм - это отличное шумопоглощение при приземлении мыши и сглаживание мелких неровностей поверхности стола. Клавиатура с классической раскладкой и радужной подсветкой. Наушники закрытого типа с регулируемым оголовьем и регулятором громкости. Откидной микрофон. Подключение к компьютеру 2 штекера miniJack 3.5мм.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
Клавиатура, Инструкция
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Описание
Игровой набор включающий в себя клавиатуру, мышку, гарнитуру и коврик. Мышь с переливающейся подсветкой и возможностью смены DPI: 4 режима разрешения 800/1800/2400/3200 dpi. Редактор макросов. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Стабильная работа на высоких скоростях: сенсор фиксирует скоростное, до 1 м/с, перемещение мыши по любой поверхности. Он делает 3600 снимков поверхности в секунду (3600 FPS), что дает возможность перемещать мышь с ускорением до 8 G (78 м/сек2). 5 программируемых кнопок, 2 из которых боковые. Увеличенная ширина колесика и специальный рисунок протектора облегчают управление мышью. Расположение колеса оптимально для мгновенного переноса указательного пальца на колесо во время игры. Коврик тканевый, гладкое покрытие. Точное позиционирование курсора и оптимальное трение. Нескользящая каучуковая основа надежно фиксируется на любой поверхности. Оптимальная толщина ковра 3 мм - это отличное шумопоглощение при приземлении мыши и сглаживание мелких неровностей поверхности стола. Клавиатура с классической раскладкой и радужной подсветкой. Наушники закрытого типа с регулируемым оголовьем и регулятором громкости. Откидной микрофон. Подключение к компьютеру 2 штекера miniJack 3.5мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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