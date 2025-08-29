Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB
Клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 совместима практически с любым компьютерным оборудованием. Подключение к ПК производится через разъем USB и оба устройства работают от одного нано-ресивера. Встроенный режим энергосбережения позволяет комплекту работать на одних батарейках до года. В наборе Defender Berkeley C-925 – стандартная полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и увеличенной клавишей Enter. Низкопрофильные кнопки и подставка для рук делает эту клавиатуру комфортной в работе. Раскладка двуязычная с белыми символами для обоих языков. Яркие контрастные буквы достаточно четко видны на основном черном фоне, поэтому во время работы нет необходимости лишний раз напрягать зрение. Мышь в комплекте предназначена для работы правой рукой. На дне корпуса есть место для крепления нано-ресивера, что очень удобно при транспортировке. Комплект обеспечивает бесперебойную работу в пределах 15 метров от приемника сигнала.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Самая лучшая мембранка (по формату и эргономике), что я встречал. Беру не первый раз. Мышка такая себе, но радует наличие кнопки изменения DPI.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная и мышь, и клавиатура. Специально искала мягкие низкие клавиши. Очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз все хорошо. Не первый потому что старые на работы забираю для удобства, а новые оставляю себе.
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB
Достоинства:
Комментарий:
Самая лучшая мембранка (по формату и эргономике), что я встречал. Беру не первый раз. Мышка такая себе, но радует наличие кнопки изменения DPI.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная и мышь, и клавиатура. Специально искала мягкие низкие клавиши. Очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз все хорошо. Не первый потому что старые на работы забираю для удобства, а новые оставляю себе.