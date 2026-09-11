Top.Mail.Ru
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
белый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
86
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 544635
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, г.
535

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый

Клавиатура A4Tech представляет собой надежное и стильное устройство для использования как с настольными компьютерами, так и с ноутбуками. Эта мембранная клавиатура имеет компактный и эргономичный дизайн с раскладкой ANSI, обеспечивая комфорт и точность при наборе текста. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильное и надежное соединение. Благодаря беспроводной технологии, клавиатура может работать на расстоянии до 10 метров от принимающего устройства, что позволяет организовать ваше рабочее пространство с максимальной свободой. С 86 клавишами, включая функциональную клавишу Fn, A4Tech предлагает расширенные возможности управления и доступ к дополнительным функциям. Клавиатура доступна в черном и белом цветах, что позволяет подобрать вариант в соответствии с вашим стилем или интерьером. Вес устройства составляет всего 363 грамма, что делает его легким и удобным для переноса и использования в разных местах. А4Tech — это выбор для тех, кто ценит качество, надежность и удобство. Независимо от того, используете ли вы ее для работы или развлечений, эта клавиатура станет вашим верным помощником в любых задачах.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech представляет собой надежное и стильное устройство для использования как с настольными компьютерами, так и с ноутбуками. Эта мембранная клавиатура имеет компактный и эргономичный дизайн с раскладкой ANSI, обеспечивая комфорт и точность при наборе текста. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильное и надежное соединение. Благодаря беспроводной технологии, клавиатура может работать на расстоянии до 10 метров от принимающего устройства, что позволяет организовать ваше рабочее пространство с максимальной свободой. С 86 клавишами, включая функциональную клавишу Fn, A4Tech предлагает расширенные возможности управления и доступ к дополнительным функциям. Клавиатура доступна в черном и белом цветах, что позволяет подобрать вариант в соответствии с вашим стилем или интерьером. Вес устройства составляет всего 363 грамма, что делает его легким и удобным для переноса и использования в разных местах. А4Tech — это выбор для тех, кто ценит качество, надежность и удобство. Независимо от того, используете ли вы ее для работы или развлечений, эта клавиатура станет вашим верным помощником в любых задачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...