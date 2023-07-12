Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный
Клавиатура A4Tech — это надежное и удобное устройство, предназначенное для использования как с настольными ПК, так и с ноутбуками. Элегантный серый дизайн прекрасно дополнит любой рабочий стол, добавляя современный штрих к вашей технике. Клавиатура обладает ножничным механизмом клавиш, что обеспечивает мягкий и тихий ход, делая набор текста комфортным даже при длительной работе. Полноразмерный формат и раскладка ANSI предоставляют стандартный набор из 104 клавиш, что включает в себя всё необходимое для эффективной работы и развлечений. С подключением через интерфейс USB Type-A и 1,5-метровым кабелем, клавиатура обеспечивает простоту и надежность соединения без необходимости заботиться о заряде батареи. Её вес составляет 700 грамм, что говорит о прочности и устойчивости на рабочей поверхности. Бренд A4Tech известен своим качеством и долговечностью продукции, и эта клавиатура не является исключением. Она подходит для различных сценариев использования, будь то работа, учеба или игра, и станет отличным дополнением вашего рабочего места.
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Достоинства:
Комментарий:
Подключил к ноутбуку, работа пошла гораздо быстрее
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный
Достоинства:
Комментарий:
Подключил к ноутбуку, работа пошла гораздо быстрее